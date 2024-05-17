Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

иллюстрация

Тусовщик, кавист: топ самых необычных вакансий в России

17 мая 2024, 18:15
Фото: Город55
иллюстрация
Россияне в поисках работы могут найти весьма интересные предложения. Несколько лет назад их наверняка на рынке труда не было. Например, требуется соматиполог, кавист. Смотрите подборку в нашем материале!

Коренщик

Этот человек работает в сфере общепита. Он чистит и моет овощи, фасует и упаковывает их. От сотрудника ждут, что он будет быстро работать и содержать рабочее место в чистоте. Ему обещают вознаграждение от 30 тыс рублей и выше.

Соматиполог

В России ищут специалиста, который понимает взаимосвязь гормональной системы человека с его телосложением и личностными характеристиками. С помощью этого человека можно определить свой гормональный тип личности — соматип. Предполагается, что после этого обратившемуся будет легче понять свое признание, сформулировать цели и определить желания. Сомпатиполог требуется в HR-службе, в психологических центрах.

Тусовщик

Индустрия развлечений развивается каждый день. В клубах директора придумали должность тусовщика, который должен поддерживать веселье в заведениях и создавать атмосферу радости. Такому человеку обещают зарплату от 80 тыс рублей.

Лесопатолог

В России нужны эксперты, которые ставят диагнозы деревьям и кустарникам в лесных массивах. Лесопатологи определяют, возможно ли излечение «деревянного» пациента. Им платят от 90 тыс рублей.

Кавист

Это сотрудник винотеки. Он обладает знаниями и навыками работы с элитной алкогольной продукцией. Ему готовы платить от 80 тыс рублей в месяц без учета процента с продаж.

Чайный сомелье

Это человек, умеющий вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать. Работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта, желающих работать всему научат. За смену чайный сомелье будет получать от 1,8 до 3 тыс рублей, пишет newia.ru.

«Добро пожаловать в дружно ушибленный коллектив». В Омске ищут менеджера опоссумов
Узнать подробнее
«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии
Узнать подробнее
Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч
Узнать подробнее
Отдых от работы в июне: ждать ли длинных выходных
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Работа#Омская область#Россия#Новости#Высокооплачиваемая работа#Вакансии#Работа России
Подпишитесь
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Сегодня, 10:46
В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 04:22
Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
Сегодня, 07:46
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Сегодня, 09:14
Эвакуируют по воздуху. В омские больницы доставили пациентов из Усть-Ишимского района
Сегодня, 03:21
Компенсации и ограничения: что может принести Омской области ЧС федерального уровня
Сегодня, 11:49
"