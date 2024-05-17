Тусовщик, кавист: топ самых необычных вакансий в России

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
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Updated Сегодня, 19:00
Этот человек работает в сфере общепита. Он чистит и моет овощи, фасует и упаковывает их. От сотрудника ждут, что он будет быстро работать и содержать рабочее место в чистоте. Ему обещают вознаграждение от 30 тыс рублей и выше.
В России ищут специалиста, который понимает взаимосвязь гормональной системы человека с его телосложением и личностными характеристиками. С помощью этого человека можно определить свой гормональный тип личности — соматип. Предполагается, что после этого обратившемуся будет легче понять свое признание, сформулировать цели и определить желания. Сомпатиполог требуется в HR-службе, в психологических центрах.
Индустрия развлечений развивается каждый день. В клубах директора придумали должность тусовщика, который должен поддерживать веселье в заведениях и создавать атмосферу радости. Такому человеку обещают зарплату от 80 тыс рублей.
В России нужны эксперты, которые ставят диагнозы деревьям и кустарникам в лесных массивах. Лесопатологи определяют, возможно ли излечение «деревянного» пациента. Им платят от 90 тыс рублей.
Это сотрудник винотеки. Он обладает знаниями и навыками работы с элитной алкогольной продукцией. Ему готовы платить от 80 тыс рублей в месяц без учета процента с продаж.
Это человек, умеющий вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать. Работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта, желающих работать всему научат. За смену чайный сомелье будет получать от 1,8 до 3 тыс рублей, пишет newia.ru.