Теракты, беспилотники: стало известно, чего стали бояться омичи с начала 2024 года

Приезжие стали тревожить россиян. Причина этому — теракт в «Крокус Сити Холле». Население теперь обращает больше внимания на инциденты, в которых участвуют представители других стран. У многих есть страх на фоне нелегального устройства незаконных мигрантов на работу, из-за того, что не все приезжие адаптируют в российском обществе. По этим причинам могут возникать конфликты, боятся местные жители.