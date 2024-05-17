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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Теракты, беспилотники: стало известно, чего стали бояться омичи с начала 2024 года

Теракты, беспилотники: стало известно, чего стали бояться омичи с начала 2024 года

17 мая 2024, 08:47
Фото: Город55
С течением времени у россиян, как и у всего человечества в целом, добавляются новые страхи. От чего сейчас конкретно поднимается тревога у населения? Город55 представляет соответствующую статистику на основе «Национального индекса тревожностей».

Атака БПЛА, диверсии

Сейчас все тревожатся из-за новостей о диверсиях, обстрелах регионов, которые находятся рядом с Украиной. От этого страдают и погибают жители Белгородской области, откуда начали эвакуировать детей. В центре внимания украинских военных также находятся нефтеперерабатывающие заводы. В последнее время на них часто отправляют беспилотники.

Коммунальные аварии

Крупные аварии на сетях в Подольске и других городах Подмосковья в начале 2024 года встревожили россиян. Кроме того, коммунальные инциденты происходили в Омске, Новосибирске, Тульской области и других регионах. Россияне критикуют чиновников, которые допустили возникновение проблем. В соцсетях пользователи обсуждают критическое состояние систем ЖКХ и аппарат управления коммунальным хозяйством.

Теракты

Многие пришли в ужас, когда случился теракт в «Крокус Сити Холле». Этот кошмар взбудоражил сознание россиян, которые теперь боятся возникновения новых нападений и трагедий. Пользователи соцсетей сравнили теракт в Подмосковье с Норд-Остом.

Мошенники

Аферисты с каждым днем становятся все более изощренными. Они не ограничиваются звонками по телефону и ведут активную работу в мессенджерах. Чтобы забрать деньги у мирного населения мошенники могут, например, рассылать сообщения якобы от служебных контактов. Многих беспокоит, что они не защищены от нападений.

Мигранты

Приезжие стали тревожить россиян. Причина этому — теракт в «Крокус Сити Холле». Население теперь обращает больше внимания на инциденты, в которых участвуют представители других стран. У многих есть страх на фоне нелегального устройства незаконных мигрантов на работу, из-за того, что не все приезжие адаптируют в российском обществе. По этим причинам могут возникать конфликты, боятся местные жители.

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