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Суд отказался оспорить сделку «Сиблифта» с серпуховским заводом

Суд отказался отменить сделку банкротящегося «Сиблифта» на 34 млн рублей

17 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI

Суд отказался оспорить сделку «Сиблифта» с серпуховским заводом

Второй участник этой сделки тоже проходит процедуру банкротства.

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительной сделки «Сиблифта» с Серпуховским лифтостроительным заводом, но получил отказ.

— В удовлетворении заявления конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ Сиблифт»… к обществу с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод» о признании недействительной сделкой погашение требований на сумму 33 995 747,95 рублей, применении последствий недействительности сделки отказать, — говорится в решении суда.

Стоит отметить, что серпуховский завод тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Конкурсное производство на этом предприятии было открыто еще в 2017 году.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Сиблифт
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