Суд отказался отменить сделку банкротящегося «Сиблифта» на 34 млн рублей

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительной сделки «Сиблифта» с Серпуховским лифтостроительным заводом, но получил отказ.
— В удовлетворении заявления конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ Сиблифт»… к обществу с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод» о признании недействительной сделкой погашение требований на сумму 33 995 747,95 рублей, применении последствий недействительности сделки отказать, — говорится в решении суда.
Стоит отметить, что серпуховский завод тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Конкурсное производство на этом предприятии было открыто еще в 2017 году.