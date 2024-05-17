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Главу Усть-Ишимского района экстренно госпитализировали в пик паводка

Срочно госпитализировали. Глава Усть-Ишимского района попал в больницу в пик паводка

17 мая 2024, 10:01
Фото: Соцсети Александра Седельникова

Главу Усть-Ишимского района экстренно госпитализировали в пик паводка

О своем состоянии глава района рассказал в соцсетях, сейчас на затопленных территориях работают его заместители.

Глава Усть-Ишимского района Александр Седельников попал в больницу во время паводка, на госпитализации настояли медики. О своем состоянии чиновник рассказал в телеграм-канале.

«Поступает много справедливых вопросов о моем отсутствии в райцентре в это сложное для нас время. К большому сожалению, неделю назад по настоянию медиков был экстренно госпитализирован, и все еще нахожусь на больничном», — написал Седельников.

На затопленных территориях сейчас работают его заместители, обязанности главы района исполняет Владимир Лютенко. В паводковой ситуации Усть-Ишиму также помогают представители регионального правительства, профильных министерств и сотрудники МЧС.

Напомним, что уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться и составляет снижаться и за день упал на 6 см, составив 1583 см. Уровень воды в Иртыше — 943 см.

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