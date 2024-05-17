«Шапочек тьма». Жители Омской области собирают в лесах по 20 килограммов грибов

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Стало известно, где в Омской области сейчас можно найти грибы. Своими «уловами» жители региона активно делятся в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Некоторым любителям «тихой охоты» удается ежедневно собирать в лесах по 20 кг грибов.
Находят в лесах сейчас чаще всего сморчковые шапочки и конические сморчки. Целыми ведрами и корзинами грибники собирают их в Тевризском и Москаленском районах, а также у Подгородки.
Грибник Алексей Тищенко из Тевризского района за один день, 15 мая, собрал 24 кг.
«Тевризский район. Сегодня до обеда собрано 14,8 кг грибов. Сморчковая шапочка. Найдено три сморчка конических. Попадались семейки микростомы. И ядовитые энтоломы весенние», — рассказал мужчина.
На следующий день он рядом с селом Байбы Тевризского района собрал еще 10 кг сморчковых шапочек. Их же нашли и в Москаленском районе.
«Москаленки, открыли сезон!» — поделилась Елена.
Рядом с Омском тоже можно собрать большой «улов». Одна женщина 16 мая открыла грибной сезон, отправившись в Подгородку.
«Шапочек тьма», — отметила Лариса.
Напомним, что грибы в этом году жители Омской области начали находить с начала мая.