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Published Сегодня, 07:13

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Секреты того, как экономить на авиабилетах

Секреты того, как экономить на авиабилетах

17 мая 2024, 07:13
Фото: Город55
Путешествовать можно легко. Не верите? Читайте материал Города55 о том, как взять авиабилеты за наименьшую стоимость.

Лоукостеры берегут деньги

Есть обычные авиакомпании, а есть лоукостеры. В последних не так комфортно летать, но они часто дешевле. Чай, еда и бесплатная вода могут быть на борту, но у детей не будут элементарных развлечений.

Бронирование билетов заранее

Многие знают, что чем ближе к дате вылета покупать билет, тем он дороже. Дело в том, что повышается спрос. Кстати, невозвратные билеты тоже могут быть дешевле.

Сравнение цен

Авиабилеты продаются через официальные сайты компаний и через онлайн-агентства. Смотрите их на разных площадках (Aviakassa, Biletix, City.Travel, Mego Travel и другие) и сравнивайте цены, чтобы подобрать для себя более выгодный вариант.

Билеты в будние ночью

Купить авиабилет на рейс, который работает в середине недели, обычно дешевле. В выходные поездка может обойтись дороже. Иногда авиакомпании снижают цены на отправления поздно ночью или рано утром.

Большой багаж остается дома

За провоз багажа надо дополнительно платить. Ручная кладь же на борт проносится свободно — она входит в стоимость авиабилета. К слову, также не надо тратить много времени на регистрацию и получение багажа.

Что можно взять в ручную кладь в самолет в 2024 году
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Авиабилеты#Поездка#Путешествия
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