Секреты того, как экономить на авиабилетах

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Есть обычные авиакомпании, а есть лоукостеры. В последних не так комфортно летать, но они часто дешевле. Чай, еда и бесплатная вода могут быть на борту, но у детей не будут элементарных развлечений.
Многие знают, что чем ближе к дате вылета покупать билет, тем он дороже. Дело в том, что повышается спрос. Кстати, невозвратные билеты тоже могут быть дешевле.
Авиабилеты продаются через официальные сайты компаний и через онлайн-агентства. Смотрите их на разных площадках (Aviakassa, Biletix, City.Travel, Mego Travel и другие) и сравнивайте цены, чтобы подобрать для себя более выгодный вариант.
Купить авиабилет на рейс, который работает в середине недели, обычно дешевле. В выходные поездка может обойтись дороже. Иногда авиакомпании снижают цены на отправления поздно ночью или рано утром.
За провоз багажа надо дополнительно платить. Ручная кладь же на борт проносится свободно — она входит в стоимость авиабилета. К слову, также не надо тратить много времени на регистрацию и получение багажа.