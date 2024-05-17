Путин и глава «АвтоВАЗа» Соколов не сошлись во мнении по поводу китайского автопрома

В то же время российский авторынок заполнился китайскими авто. Это не понравилось «АвтоВАЗу», пишет newizv.ru. Президент акционерного общества Максим Соколов на заседании думского комитета предложил запретить ввоз иномарок в страну. По его мнению, на отечественном авторынке идет нечестная конкуренция. Также он заговорил о слишком низких ценах даже с учетом утильсбора в 300 тыс рублей и таможенных пошлин, что вдвое увеличивают стоимость иномарок в РФ.