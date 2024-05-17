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Путин и глава «АвтоВАЗа» Соколов не сошлись во мнении по поводу китайского автопрома

17 мая 2024, 18:58
Фото: Город55
иллюстрация
Что происходит на отечественном авторынке и какое мнение на этот счет у главы Российской Федерации Владимира Путина? Оказалось, что не все поддерживают прибытие китайского автопрома в страну. Читайте подробности в материале.

Президент России Владимир Путин посетил в рамках рабочей поездки КНР. Он отметил, что китайские автомобили делают очень качественно. Западные конкуренты тем временем препятствуют выходу на их рынки машин из Поднебесья. Так, недавно президент США Джо Байден решил увеличить таможенные пошлины для китайских электромобилей и аккумуляторов сразу в четыре раза — до 100% от их стоимости.

В то же время российский авторынок заполнился китайскими авто. Это не понравилось «АвтоВАЗу», пишет newizv.ru. Президент акционерного общества Максим Соколов на заседании думского комитета предложил запретить ввоз иномарок в страну. По его мнению, на отечественном авторынке идет нечестная конкуренция. Также он заговорил о слишком низких ценах даже с учетом утильсбора в 300 тыс рублей и таможенных пошлин, что вдвое увеличивают стоимость иномарок в РФ.

Российские автолюбители не поддержали идею запрета иномарок и самого Соколова. «АвтоВАЗ» выпускает только три модели одного Б-класса и фактически не может обеспечить машинами весь рынок страны.

К слову, накануне визита Путина в Китай комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ежегодную индексацию утильсбора на колесную технику. Повышать ставки предлагается до 2030 года.

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#Алина Ясинская#Политика#Экономика#Бизнес#Авто#Новости#Машины
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