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Правительственная комиссия поддержала просьбу Хоценко ввести режим ЧС в регионе

Правительственная комиссия поддержала просьбу Хоценко ввести режим ЧС в регионе

17 мая 2024, 11:35
Фото: Александр Труш / Правительство Омской области
Губернатор обратился к правительственной комиссии в просьбой ввести в Омской области режим ЧС федерального значения, такая мера позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление пострадавших населенных пунктов.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод поддержала обращение Виталия Хоценко установить на всей территории Омской области режим ЧС федерального уровня. Он действует в регионе с сегодняшнего дня.

Вчера министр России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков побывал в Омской области и лично оценил ситуацию, которая складывается в Усть-Ишимском районе из-за поднятия уровня воды сразу в двух реках — Иртыше и Ишиме. Сегодня паводковая ситуация в регионе рассматривались на заседании Правительственной комиссии.

Сейчас продолжается эвакуация жителей из затопленных населенных пунктов, из зоны подтопления уже вывезено более 2 тысяч человек. Также принято решение по выплате единовременной материальной помощи пострадавшим. В ликвидации последствий паводка участвуют сотрудники МЧС, органов исполнительной власти, добровольцы, волонтеры-студенты и бойцы стройотрядов.

«Совместно с органами МЧС России мы принимаем все необходимые меры по укреплению насыпей для защиты объектов энергетики. Совместно проводим работу по ликвидации последствий паводка и оказанию необходимой помощи жителям», — отметил Виталий Хоценко.

Губернатор также добавил, что об оценке материального ущерба можно будет говорить только после схода воды. Но и предварительные суммы для региона значительны. Признание уровня чрезвычайной ситуации федеральным позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.

Фото: Александр Труш / Правительство Омской области
В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
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