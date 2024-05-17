Правительственная комиссия поддержала просьбу Хоценко ввести режим ЧС в регионе

Губернатор также добавил, что об оценке материального ущерба можно будет говорить только после схода воды. Но и предварительные суммы для региона значительны. Признание уровня чрезвычайной ситуации федеральным позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.