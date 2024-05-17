Правительственная комиссия поддержала просьбу Хоценко ввести режим ЧС в регионе

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод поддержала обращение Виталия Хоценко установить на всей территории Омской области режим ЧС федерального уровня. Он действует в регионе с сегодняшнего дня.
Вчера министр России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков побывал в Омской области и лично оценил ситуацию, которая складывается в Усть-Ишимском районе из-за поднятия уровня воды сразу в двух реках — Иртыше и Ишиме. Сегодня паводковая ситуация в регионе рассматривались на заседании Правительственной комиссии.
Сейчас продолжается эвакуация жителей из затопленных населенных пунктов, из зоны подтопления уже вывезено более 2 тысяч человек. Также принято решение по выплате единовременной материальной помощи пострадавшим. В ликвидации последствий паводка участвуют сотрудники МЧС, органов исполнительной власти, добровольцы, волонтеры-студенты и бойцы стройотрядов.
«Совместно с органами МЧС России мы принимаем все необходимые меры по укреплению насыпей для защиты объектов энергетики. Совместно проводим работу по ликвидации последствий паводка и оказанию необходимой помощи жителям», — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор также добавил, что об оценке материального ущерба можно будет говорить только после схода воды. Но и предварительные суммы для региона значительны. Признание уровня чрезвычайной ситуации федеральным позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.