Погружение в искусство. В Омске открыли новое культурное пространство

Открытие общественного пространства приурочили к Всероссийской акции «Ночь музеев» — она пройдет 18 мая. Разумеется, музей «Искусство Омска» тоже принимает в ней участие: главной темой, выбранной музеем, стали мифология и фольклор русской и мировой культуры, интерпретированные через локальный контекст. Посещая тематическую экспозицию, посетители могут представлять себя героями сказок — финальной точкой их маршрута и будет являться обновленный дворик, выступающий метафорическим «портом», где можно пообщаться, отдохнуть и поразмышлять над полученным опытом.