Погружение в искусство. В Омске открыли новое культурное пространство

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Арт-погружение» обустроили на территории дворика музея «Искусство Омска»: для этого провели комплексное озеленение местности, установили амфитеатр и камерную сцену. Кроме того, обновленное пространство оснастили выставочными стендами, подсветкой и украсили малыми архитектурными формами и стилизованными декорациями. Пространство локации обустроили таким образом, чтобы омичи и гости города могли с комфортом провести время на открытом воздухе и погрузиться в творческие проекты музея.
«Больше столетия Омск носит звание культурной столицы Сибири. Наш город связан с именами Михаила Врубеля, Кондратия Белова, Николая Третьякова. Каждый день в нашем городе создаются новые страницы творческой истории России, и, конечно, поддержка художественного сообщества очень важна. Площадка городского музея „Искусство Омска“ в этой связи является уникальной платформой. Здесь юные таланты находят зрителя, опытные мастера передают свои знания и секреты ремесла — процесс непрекращающийся и требующий размаха. И вот, благодаря компании „Газпром нефть“, у художников появилось новое пространство для творчества. Я уверен, что музейный дворик „Арт-погружение“ станет площадкой для реализации самых креативных и ярких проектов, которые привлекут внимание и омичей, и гостей нашего города», — отметил Сергей Шелест, мэр города Омска.
Открытие общественного пространства приурочили к Всероссийской акции «Ночь музеев» — она пройдет 18 мая. Разумеется, музей «Искусство Омска» тоже принимает в ней участие: главной темой, выбранной музеем, стали мифология и фольклор русской и мировой культуры, интерпретированные через локальный контекст. Посещая тематическую экспозицию, посетители могут представлять себя героями сказок — финальной точкой их маршрута и будет являться обновленный дворик, выступающий метафорическим «портом», где можно пообщаться, отдохнуть и поразмышлять над полученным опытом.
После «Ночи музеев» арт-пространство станет регулярной площадкой для выставок, пленэров, лекций, концертов, кинопоказов и многих других культурных мероприятий.
«Городской музей „Искусство Омска“ давно сотрудничает с „Газпром нефтью“ — компания помогла нам обновить вывеску, улучшить навигацию, организовать выставку ранее не публиковавшихся фондовых материалов об истории Омского НПЗ. Сейчас у нас появилось новое пространство, о котором мы давно мечтали. Теперь у нашей команды есть возможность осваивать больше современных практик и новых форматов мероприятий, которые привлекут не только любителей искусства, но и тех, кому только предстоит открыть для себя этот мир», — рассказала Лариса Тимкова, директор Городского музея «Искусство Омска».
Благоустройство дворика провели в рамках проекта «Родные музеи», входящего в программу социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть». Обновление музейных пространств является одним из ключевых направлений проекта: так, например, в 2023 году в Оренбурге был открыт после реконструкции дворик «Эссен» — ныне одно из наиболее популярных городских пространств.
«Омск — один из самых творческих городов Сибири, в который хочется приезжать снова и снова. Таким его делают местные жители — художники, декораторы, архитекторы, вместе с которыми нам удалось создать музейный дворик „Арт-погружение“. Мы не просто изменили территорию, мы наполнили пространство новым смыслом: музеи — это место и для креативных идей, и для душевных бесед. Я надеюсь, что дворик регулярно будет собирать омичей вместе и наполнит их жизнь новыми яркими событиями», — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Отметим, что проект «Родные музеи» входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Цель проекта — преобразовать городские и сельские музеи в лидеров культурных преобразований в регионах деятельности «Газпром нефти». Кстати, кроме культурно-образовательных проектов, программа «Родные города» охватывает спортивные, образовательные, экологические и многие другие проекты, направленные на улучшение жизни людей в регионах присутствия «Газпром нефть».