Никто не пострадал. В Омской области сильный ветер сорвал кровлю со здания техникума

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В здании Нижнеомского филиала Калачинского аграрно-технического техникума сильный ветер сорвал кровлю с крыльца. На месте с проверкой побывал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов и оценил масштаб повреждений.
«В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния, неприятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору данного образовательного учреждения», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Теперь руководство техникума должно восстановить кровлю на поврежденном участке крыльца. Контролировать этот процесс будет прокуратура.