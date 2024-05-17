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В Омской области из-за сильного ветра в здании техникума сорвало крышу

Никто не пострадал. В Омской области сильный ветер сорвал кровлю со здания техникума

17 мая 2024, 11:12
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области из-за сильного ветра в здании техникума сорвало крышу

Директор техникума из-за происшествия получил представление от прокуратура Нижнеомского района.

В здании Нижнеомского филиала Калачинского аграрно-технического техникума сильный ветер сорвал кровлю с крыльца. На месте с проверкой побывал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов и оценил масштаб повреждений.

«В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния, неприятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору данного образовательного учреждения», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь руководство техникума должно восстановить кровлю на поврежденном участке крыльца. Контролировать этот процесс будет прокуратура.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Обрушение#Проверка прокуратуры#Нижнеомский район#Крыша
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