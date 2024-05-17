Не проехать. В вечерний час-пик омские дороги сковали 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В последний день рабочей недели омские дороги погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», 8-балльные пробки образовались в разных частях города, на некоторых участках движение осложнено из-за ДТП.
Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на центральных магистралях — улицах Масленникова, Герцена, Фрунзе и проспекте Карла Маркса. На улице Маршала Жукова причиной затора стала авария на Фрунзенском мосту. Также осложнено движение на улицах Орджоникидзе, Шебалдина и Думской.
Пробки затронули и левобережье. Время в пути увеличилось у водителей, которые решили проложить свои маршруты через улицы Конева, 3-ю Енисейскую и Волгоградскую. Также заторы образовались в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерной с проспектом Королева и проспектом Менделеева.