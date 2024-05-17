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Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Не проехать. В вечерний час-пик омские дороги сковали 8-балльные пробки

17 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI

Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

В пятничный вечер заторы образовались на магистралях в разных частях города, труднее всего ситуация, традиционно, в центре.

В последний день рабочей недели омские дороги погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», 8-балльные пробки образовались в разных частях города, на некоторых участках движение осложнено из-за ДТП.

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на центральных магистралях — улицах Масленникова, Герцена, Фрунзе и проспекте Карла Маркса. На улице Маршала Жукова причиной затора стала авария на Фрунзенском мосту. Также осложнено движение на улицах Орджоникидзе, Шебалдина и Думской.

Пробки затронули и левобережье. Время в пути увеличилось у водителей, которые решили проложить свои маршруты через улицы Конева, 3-ю Енисейскую и Волгоградскую. Также заторы образовались в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерной с проспектом Королева и проспектом Менделеева.

Фото: Яндекс Карты
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Дорожная развязка#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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