Не проехать. В вечерний час-пик омские дороги сковали 8-балльные пробки

Пробки затронули и левобережье. Время в пути увеличилось у водителей, которые решили проложить свои маршруты через улицы Конева, 3-ю Енисейскую и Волгоградскую. Также заторы образовались в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерной с проспектом Королева и проспектом Менделеева.