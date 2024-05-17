На рабочей встрече Хоценко и Файзуллин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Причина приезда — оказание помощи в условиях ЧС. Виталий Хоценко подчеркнул, что сейчас главная задача — сохранить жизни и здоровье людей, а затем помочь с восстановлением жилья, имущества, инфраструктуры и дорог в Усть-Ишимском районе.

Министр строительства и ЖКХ РФ планировал посетить Омскую область с рабочим визитом, но причиной для его экстренного приезда стала ситуация, связанная с паводком. рабочая встреча Фото: Пресс-служба Правительства Омской области Губернатор Виталий Хоценко совместно с главами Минстроя и МЧС России лично побывали в зоне подтоплений. Сразу после возвращения с севера региона состоялась рабочая встреча в Омске. Виталий Хоценко и Ирек Файзуллин обсудили итоги поездки. «Подтопления продолжаются. Хочу еще раз отметить, и это мы обсуждали на заседании оперштаба с министром МЧС России, вами и командой региона, что принимаются действия, адекватные ситуации, в которой находится Усть-Ишимский район. Очень четко отработали спасатели и региональная структура, связанная с безопасностью», — отметил Ирек Файзуллин. рабочая встреча Фото: Пресс-служба Правительства Омской области Также на встрече обсудили взаимодействие министерства и региона по вопросам строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия для проживания граждан. «Мы строим большой объект по специальному казначейскому кредиту — ведем водовод из Омска в Красноярско-Чернолученскую зону. Это у нас санаторно-курортная зона, где практически под тридцать детских оздоровительных лагерей, там никогда не было водопроводной нормальной воды. До конца года этот проект должны реализовать», — уточнил Виталий Хоценко. рабочая встреча Фото: Пресс-служба Правительства Омской области Стороны обсудили дальнейшее участие малых городов Омской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Кроме того, мы значительно обновили парк общественного пассажирского транспорта. На 1 млрд руб мы приобрели 160 автобусов и полностью на 100% переоснастили наше предприятие „Омскоблавтотранс“, — заявил губернатор. Виталий Хоценко на встрече с Файзуллиным Фото: Пресс-служба Правительства Омской области Министр строительства оценил благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в Городском саду, в парке «Зеленый остров» площадью более 60 гектаров и в семейном парке развлечений «Вокруг света», где появилось самое высокое за Уралом колесо обозрения. «Надо отметить серьезные результаты работы губернаторской команды за последний год. Это и ввод жилья в соответствии с плановыми показателями, и заделы на будущее, которые сформированы, сегодня с воздуха видели территории застройки», — отметил Ирек Файзуллин. Ирек Файзуллин в Омске Фото: Пресс-служба Правительства Омской области Губернатор Хоценко вместе с главой МЧС и министром ЖКХ оценили ситуацию в Усть-Ишиме Узнать подробнее