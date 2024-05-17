Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Виталий Хоценко и Ирек Файзуллин

На рабочей встрече Хоценко и Файзуллин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

17 мая 2024, 03:05
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Виталий Хоценко и Ирек Файзуллин
Причина приезда — оказание помощи в условиях ЧС. Виталий Хоценко подчеркнул, что сейчас главная задача — сохранить жизни и здоровье людей, а затем помочь с восстановлением жилья, имущества, инфраструктуры и дорог в Усть-Ишимском районе.

Министр строительства и ЖКХ РФ планировал посетить Омскую область с рабочим визитом, но причиной для его экстренного приезда стала ситуация, связанная с паводком.

рабочая встречарабочая встреча
рабочая встреча
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Губернатор Виталий Хоценко совместно с главами Минстроя и МЧС России лично побывали в зоне подтоплений. Сразу после возвращения с севера региона состоялась рабочая встреча в Омске. Виталий Хоценко и Ирек Файзуллин обсудили итоги поездки.

«Подтопления продолжаются. Хочу еще раз отметить, и это мы обсуждали на заседании оперштаба с министром МЧС России, вами и командой региона, что принимаются действия, адекватные ситуации, в которой находится Усть-Ишимский район. Очень четко отработали спасатели и региональная структура, связанная с безопасностью», — отметил Ирек Файзуллин.
рабочая встречарабочая встреча
рабочая встреча
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Также на встрече обсудили взаимодействие министерства и региона по вопросам строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия для проживания граждан.

«Мы строим большой объект по специальному казначейскому кредиту — ведем водовод из Омска в Красноярско-Чернолученскую зону. Это у нас санаторно-курортная зона, где практически под тридцать детских оздоровительных лагерей, там никогда не было водопроводной нормальной воды. До конца года этот проект должны реализовать», — уточнил Виталий Хоценко.
рабочая встречарабочая встреча
рабочая встреча
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Стороны обсудили дальнейшее участие малых городов Омской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Кроме того, мы значительно обновили парк общественного пассажирского транспорта. На 1 млрд руб мы приобрели 160 автобусов и полностью на 100% переоснастили наше предприятие „Омскоблавтотранс“, — заявил губернатор.
Виталий Хоценко на встрече с ФайзуллинымВиталий Хоценко на встрече с Файзуллиным
Виталий Хоценко на встрече с Файзуллиным
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Министр строительства оценил благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в Городском саду, в парке «Зеленый остров» площадью более 60 гектаров и в семейном парке развлечений «Вокруг света», где появилось самое высокое за Уралом колесо обозрения.

«Надо отметить серьезные результаты работы губернаторской команды за последний год. Это и ввод жилья в соответствии с плановыми показателями, и заделы на будущее, которые сформированы, сегодня с воздуха видели территории застройки», — отметил Ирек Файзуллин.
Ирек Файзуллин в ОмскеИрек Файзуллин в Омске
Ирек Файзуллин в Омске
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Губернатор Хоценко вместе с главой МЧС и министром ЖКХ оценили ситуацию в Усть-Ишиме
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Новости#Спасатели#Национальные проекты#Рабочая встреча#Виталий Хоценко#Ирек Файзуллин#Паводковая обстановка#Подтопления#Региональная структура#Жизнь и здоровье людей#Восстановление жилья#Комфортная городская среда#Театр юного зрителя#Зелёный остров
Подпишитесь
Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
Вчера, 10:50
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
Вчера, 07:31
«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
Вчера, 04:29
Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию
Вчера, 08:21
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
Вчера, 09:37
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
15 мая, 08:03
"