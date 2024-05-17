На рабочей встрече Хоценко и Файзуллин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Министр строительства и ЖКХ РФ планировал посетить Омскую область с рабочим визитом, но причиной для его экстренного приезда стала ситуация, связанная с паводком.
Губернатор Виталий Хоценко совместно с главами Минстроя и МЧС России лично побывали в зоне подтоплений. Сразу после возвращения с севера региона состоялась рабочая встреча в Омске. Виталий Хоценко и Ирек Файзуллин обсудили итоги поездки.
«Подтопления продолжаются. Хочу еще раз отметить, и это мы обсуждали на заседании оперштаба с министром МЧС России, вами и командой региона, что принимаются действия, адекватные ситуации, в которой находится Усть-Ишимский район. Очень четко отработали спасатели и региональная структура, связанная с безопасностью», — отметил Ирек Файзуллин.
Также на встрече обсудили взаимодействие министерства и региона по вопросам строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия для проживания граждан.
«Мы строим большой объект по специальному казначейскому кредиту — ведем водовод из Омска в Красноярско-Чернолученскую зону. Это у нас санаторно-курортная зона, где практически под тридцать детских оздоровительных лагерей, там никогда не было водопроводной нормальной воды. До конца года этот проект должны реализовать», — уточнил Виталий Хоценко.
Стороны обсудили дальнейшее участие малых городов Омской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Кроме того, мы значительно обновили парк общественного пассажирского транспорта. На 1 млрд руб мы приобрели 160 автобусов и полностью на 100% переоснастили наше предприятие „Омскоблавтотранс“, — заявил губернатор.
Министр строительства оценил благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в Городском саду, в парке «Зеленый остров» площадью более 60 гектаров и в семейном парке развлечений «Вокруг света», где появилось самое высокое за Уралом колесо обозрения.
«Надо отметить серьезные результаты работы губернаторской команды за последний год. Это и ввод жилья в соответствии с плановыми показателями, и заделы на будущее, которые сформированы, сегодня с воздуха видели территории застройки», — отметил Ирек Файзуллин.