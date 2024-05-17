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Published Сегодня, 07:25

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илюстрация

Лично участвовал в тушении. Житель омского села случайно поджег поле и получил штраф

17 мая 2024, 07:25
Фото: Город55
илюстрация

Жителя Омской области наказали за случайный поджог сухой травы

Житель деревни Черняевка рассказал, что по его вине загорелось примыкающее к лесу поле. Он объяснил, что случайно бросил окурок и не потушил его. Мужчине повезло, что огонь не перекинулся на лес. В итоге он получил минимальный штраф — 40 тысяч рублей.

Специалисты ГУЛХ Называевского лесничества получили информацию о горении в поле, примыкающем к лесу. На тушение выехали патрульно-маневренная группа, сотрудники полиции и МЧС. Начались следственные действия.

К моменту их приезда поджигателя на месте уже не было. Но благодаря опросу местных жителей в соседней деревне Черняевке удалось найти свидетелей. Они указали на своего односельчанина, который, по их мнению, мог быть причастен к произошедшему.

Житель села признал, что пожар возник по его вине. Он утверждал, что не поджигал сухую траву намеренно, а просто курил и не потушил сигарету. Однако это не меняет того факта, что произошел пожар.

В итоге мужчина был оштрафован на 40 тысяч рублей. Это минимальный штраф в период особого противопожарного режима. Кроме того, ему пришлось лично участвовать в тушении пожара.

К счастью, огонь не перекинулся на лес. В противном случае последствия были бы более серьезными, в том числе и для человека, нарушившего правила пожарной безопасности.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что лесные пожары не всегда происходят на территории лесов. В этом году 18 из них пришли из других мест. Всего с начала сезона было потушено 24 пожара, что является довольно большим количеством.

Напомним, что в Омской области действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя проводить любые работы, связанные с использованием открытого огня.

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