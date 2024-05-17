Лично участвовал в тушении. Житель омского села случайно поджег поле и получил штраф

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Специалисты ГУЛХ Называевского лесничества получили информацию о горении в поле, примыкающем к лесу. На тушение выехали патрульно-маневренная группа, сотрудники полиции и МЧС. Начались следственные действия.
К моменту их приезда поджигателя на месте уже не было. Но благодаря опросу местных жителей в соседней деревне Черняевке удалось найти свидетелей. Они указали на своего односельчанина, который, по их мнению, мог быть причастен к произошедшему.
Житель села признал, что пожар возник по его вине. Он утверждал, что не поджигал сухую траву намеренно, а просто курил и не потушил сигарету. Однако это не меняет того факта, что произошел пожар.
В итоге мужчина был оштрафован на 40 тысяч рублей. Это минимальный штраф в период особого противопожарного режима. Кроме того, ему пришлось лично участвовать в тушении пожара.
К счастью, огонь не перекинулся на лес. В противном случае последствия были бы более серьезными, в том числе и для человека, нарушившего правила пожарной безопасности.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что лесные пожары не всегда происходят на территории лесов. В этом году 18 из них пришли из других мест. Всего с начала сезона было потушено 24 пожара, что является довольно большим количеством.
Напомним, что в Омской области действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя проводить любые работы, связанные с использованием открытого огня.