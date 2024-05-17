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Климатологи: какое лето стало самым жарким за последние две тысячи лет

Климатологи: какое лето стало самым жарким за последние две тысячи лет

17 мая 2024, 08:07
Фото: Город55
Климат на планете стремительно меняется. Аномальная жара, холод и другие природные катаклизмы. К каким выводам приходят эксперты? Подробности — в материале Города55.

Климатологи Европы собрали и объединили множество палеоклиматических и исторических данных, чтобы дать характеристику текущему климату. Эти сведения ученые брали из деревьев, делая замеры толщины годичных колец. Также в исследовании учитывались замеры первых метеорологов и климатологов.

Профессор Кембриджского университета Ульф Бюнтген заявил, что результаты их исследования подтвердили стремительное наступление глобального потепления. По словам ученого, в 2023 году были зарегистрированы максимально высокие температуры.

Как говорят исследователи, новые температурные рекорды еще будут. Бюнтген считает, что это продолжится, пока мы не снизим количество выбросов парниковых газов. Климатологи пришли к выводу, что лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет.

Отметим, что ученые были нацелены на исследование климата Европы. По их оценке, в прошлом году летом температура была на 4 градуса теплее, чем в 536 году.

Также свои данные представляют специалисты Всемирной метеорологической организации и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они говорят о том, что средние температуры в прошлом году превысили историческую норму примерно на 1,2 — 1,4 градуса.

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#Алина Ясинская#Наука#Погода#Россия#Новости#Климат#Лето#Ученые#Климатическая норма#Глобальное потепление
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