Климатологи: какое лето стало самым жарким за последние две тысячи лет

Как говорят исследователи, новые температурные рекорды еще будут. Бюнтген считает, что это продолжится, пока мы не снизим количество выбросов парниковых газов. Климатологи пришли к выводу, что лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет.