Климатологи: какое лето стало самым жарким за последние две тысячи лет

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:10
Климатологи Европы собрали и объединили множество палеоклиматических и исторических данных, чтобы дать характеристику текущему климату. Эти сведения ученые брали из деревьев, делая замеры толщины годичных колец. Также в исследовании учитывались замеры первых метеорологов и климатологов.
Профессор Кембриджского университета Ульф Бюнтген заявил, что результаты их исследования подтвердили стремительное наступление глобального потепления. По словам ученого, в 2023 году были зарегистрированы максимально высокие температуры.
Как говорят исследователи, новые температурные рекорды еще будут. Бюнтген считает, что это продолжится, пока мы не снизим количество выбросов парниковых газов. Климатологи пришли к выводу, что лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет.
Отметим, что ученые были нацелены на исследование климата Европы. По их оценке, в прошлом году летом температура была на 4 градуса теплее, чем в 536 году.
Также свои данные представляют специалисты Всемирной метеорологической организации и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они говорят о том, что средние температуры в прошлом году превысили историческую норму примерно на 1,2 — 1,4 градуса.