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Posted 17 мая, 09:14

Published 17 мая, 09:14

Modified 17 мая, 09:16

Updated 17 мая, 09:16

«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие

17 мая 2024, 09:14

В Омске пересоздадут «Омскгоргаз»

Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.

Сегодня, 17 мая, Виталий Хоценко рассказал о решении создать областное государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». По словам главы региона, оно позволит системно подойти к решению вопросов, связанных с газоснабжением Омска и реализовывать программу социальной догазификации.

«Предприятие будет обеспечивать условия для развития газификации на территории Омской области и организации газоснабжения наших граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО „Омскгоргаз“ и „Омскгазсеть“ из федеральной собственности в областную», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее АО «Омскгоргаз» прошло инвентаризацию имущества в рамках процедуры банкротства, долг компании достиг 242 миллионов рублей. После этого было решено передать активы «Омскгоргаза» в областную собственность.

Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
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