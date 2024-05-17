«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие

В Омске пересоздадут «Омскгоргаз»

Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.