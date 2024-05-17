«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие

Posted 17 мая, 09:14
Published 17 мая, 09:14
Modified 17 мая, 09:16
Updated 17 мая, 09:16
Сегодня, 17 мая, Виталий Хоценко рассказал о решении создать областное государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». По словам главы региона, оно позволит системно подойти к решению вопросов, связанных с газоснабжением Омска и реализовывать программу социальной догазификации.
«Предприятие будет обеспечивать условия для развития газификации на территории Омской области и организации газоснабжения наших граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО „Омскгоргаз“ и „Омскгазсеть“ из федеральной собственности в областную», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее АО «Омскгоргаз» прошло инвентаризацию имущества в рамках процедуры банкротства, долг компании достиг 242 миллионов рублей. После этого было решено передать активы «Омскгоргаза» в областную собственность.