Грозит пожизненный срок. Пьяный омич до смерти избил свою 76-летнюю бабушку

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В пресс-службе омского следкома сообщили о жестоком убийстве 76-летней омички. Преступление совершил ее собственный внук, 27-летний молодой человек. Он нанес пенсионерке такие травмы, от которых она скончалась на месте.
Убийство произошло в ноябре прошлого года в одной из квартир дома на улице Володарского. Пьяный внук из личной неприязни до смерти забил бабушку, которая не могла дать отпор из-за преклонного возраста и инвалидности.
В отношении 27-летнего омича заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии). На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Теперь молодому человеку грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.
Ранее Город55 рассказывал об еще одном жестоком убийстве в Омске. Причиной конфликта стало то, что отец попросил сделать музыку потише. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.