Грозит пожизненный срок. Пьяный омич до смерти избил свою 76-летнюю бабушку

Жителю Омска грозит пожизненный срок за жестокое убийство 76-летней бабушки

В Следкоме уточнили, что пьяный внук из личной неприязни жестоко расправился со своей бабушкой. Пенсионерка скончалась сразу же от полученных травм. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Теперь мужчине грозит наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное.