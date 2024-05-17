Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский представил новую трансформаторную подстанцию

Новый энергообъект размещается в производственной зоне и, как отметил начальник Левобережного района электрических сетей АО «Омскэлектро» Александр Аксенов, такое расположение выбрано не случайно: от подстанции получают электроэнергию склады, цеха и административные здания — многие из этих предприятий работают непрерывно и от бесперебойности электроснабжения зависит вся их деятельность.