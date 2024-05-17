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Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский представил новую трансформаторную подстанцию

Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский представил новую трансформаторную подстанцию

17 мая 2024, 13:00
Фото: АО «Омскэлектро»
Новое оборудование, представленное генеральным директором АО «Омскэлектро», обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение Старого Кировска и микрорайона Новостройка.

Работники АО «Омскэлектро» запустили в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию на Семиреченской улице: благодаря инвестиционной программе предприятия, энергетики фактически заменили и здание, и оборудование, отслужившие почти 35 лет — кирпичная подстанция, снабжающая Старый Кировск электричеством, была построена еще в 1988 году и даже начала понемногу разрушаться.

Новый энергообъект размещается в производственной зоне и, как отметил начальник Левобережного района электрических сетей АО «Омскэлектро» Александр Аксенов, такое расположение выбрано не случайно: от подстанции получают электроэнергию склады, цеха и административные здания — многие из этих предприятий работают непрерывно и от бесперебойности электроснабжения зависит вся их деятельность.

Фото: АО «Омскэлектро»

Но вместе с тем, новый объект энергетической инфраструктуры имеет важное значение и для горожан: через обновленную подстанцию идет транзит электроэнергии к жилым домам, школе, центру социальной помощи в поселке Новостройка. Масштабное обновление существующего энергоузла будет только на пользу горожанам: надежность электроснабжения существенно возросла, а количество аварий сократилось.

Стоит сказать, что новая трансформаторная подстанция — всего лишь один этап масштабной программы комплексного обновления и реконструкции сетей города: специалисты «Омскэлектро» продолжают устанавливать новые линии электропередач и возводить необходимые инфраструктурные объекты, важные для безопасности электроснабжения.

Это отображается и на статистике предприятия — по словам Генерального директора АО «Омскэлектро», Андрея Жуковского, предприятие показывает очень интересную тенденцию: с каждым годом фактический износ сетей, подконтрольных предприятию, снижается, а не растет.

«Мы обновляем больше сетей, чем их выходит из строя. Это радостно и для потребителя, и для нас, что мы опережающими темпами ведем инвестиционную и ремонтную программы. И производственные базы, и жители этого микрорайона теперь могут спать спокойно. Новая подстанция будет подключена к системе автоматического управления, что еще больше обеспечит уровень надежности и качества электроэнергии», — отметил гендиректор «Омскэлектро».
Гендиректор Омскэлектро Андрей Жуковский поздравил мобилизованных сотрудников с 9 мая
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#Илья Скобин#Омск#Аварии#Горожане#Новостройка#Андрей Жуковский#Генеральный директор#Омскэлектро#Электроснабжение#Линии электропередач#Старый Кировск
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