Где россиянам придется платить курортный сбор в 2024 году

Туристы в Сочи с этого года теперь платят по 50 рублей в день. Также по 30 рублей ежесуточно вносят отдыхающие в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске. Столько же обязаны платить приезжающие в Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское, Ейское, Должанское, Туапсинское, Мостовское, Псебайское и Ярославское городские и сельские поселения.