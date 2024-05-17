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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Где россиянам придется платить курортный сбор в 2024 году

Где россиянам придется платить курортный сбор в 2024 году

17 мая 2024, 12:25
Фото: Город55
В некоторых местах туристам нужно платить курортный сбор. Это дополнительная трата, которая не входит в оплату гостиницы, санатория и пансионата. Где нужно будет вложиться больше — в материале Города55.

Максимальная ставка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки. Но регионы могут устанавливать свои суммы. С туристов берут плату в Алтайском, Краснодарском краях, Ставрополье, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

Что делают с деньгами курортного сбора

Эти средства идут на финансирование различных мероприятий, связанных с курортной инфраструктурой. Деньги вкладывают в строительство, реконструкцию и содержание объектов. Их передают в специальный фонд.

Ставрополь

За отдых туристы платят в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах. Туристический сбор здесь составляет 100 рублей в сутки.

Алтайский край

С отдыхающих в Белокурихе взимают плату — 50 рублей в день. Сюда приезжают посмотреть на горные пейзажи, посетить санатории и покататься на сноубордах и лыжах.

Фото: Город55

Санкт-Петербург

С 1 апреля каждый гость северной столицы платит 100 рублей в сутки при проживании в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.

Краснодарский край

Туристы в Сочи с этого года теперь платят по 50 рублей в день. Также по 30 рублей ежесуточно вносят отдыхающие в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске. Столько же обязаны платить приезжающие в Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское, Ейское, Должанское, Туапсинское, Мостовское, Псебайское и Ярославское городские и сельские поселения.

«Сириус»

За проживание на федеральной территории «Сириус» платят по 50 рублей в день.

Кто не платит курортный сбор

Те, кто останавливается у родственников и друзей, или арендует частный дом, не вносит эту плату. Также не платят:

  • работающие в регионе или имеющие недвижимость;
  • ветераны;
  • инвалиды и те, кто их сопровождает;
  • лица, страдающие туберкулезом, а также те, кто прибыл для лечения;
  • граждане с низким достатком;
  • студенты-очники, которые учатся в регионе с курортным сбором;
  • спортсмены и их тренеры, которые приехали на соревнования.

Как платить курортный сбор

За сбор отвечает компания или индивидуальный предприниматель, которая предоставляет аренду жилья для туристов. Ответственная сторона рассчитывает сумму сбора, берет ее у туриста и выдает квитанцию. После этого деньги переводятся в региональный бюджет.

Штраф за неуплату курортного сбора

Если отказываться вносить плату, то можно нарваться на штраф — от 500 до 2 тыс рублей. Соответствующую проблему обсуждают уже в региональном министерстве туризма. Нарушителя могут пригласить на составление протокола, но он может и не приезжать.

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