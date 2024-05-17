Где россиянам придется платить курортный сбор в 2024 году

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Максимальная ставка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки. Но регионы могут устанавливать свои суммы. С туристов берут плату в Алтайском, Краснодарском краях, Ставрополье, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
Эти средства идут на финансирование различных мероприятий, связанных с курортной инфраструктурой. Деньги вкладывают в строительство, реконструкцию и содержание объектов. Их передают в специальный фонд.
За отдых туристы платят в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах. Туристический сбор здесь составляет 100 рублей в сутки.
С отдыхающих в Белокурихе взимают плату — 50 рублей в день. Сюда приезжают посмотреть на горные пейзажи, посетить санатории и покататься на сноубордах и лыжах.
С 1 апреля каждый гость северной столицы платит 100 рублей в сутки при проживании в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.
Туристы в Сочи с этого года теперь платят по 50 рублей в день. Также по 30 рублей ежесуточно вносят отдыхающие в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске. Столько же обязаны платить приезжающие в Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское, Ейское, Должанское, Туапсинское, Мостовское, Псебайское и Ярославское городские и сельские поселения.
За проживание на федеральной территории «Сириус» платят по 50 рублей в день.
Те, кто останавливается у родственников и друзей, или арендует частный дом, не вносит эту плату. Также не платят:
За сбор отвечает компания или индивидуальный предприниматель, которая предоставляет аренду жилья для туристов. Ответственная сторона рассчитывает сумму сбора, берет ее у туриста и выдает квитанцию. После этого деньги переводятся в региональный бюджет.
Если отказываться вносить плату, то можно нарваться на штраф — от 500 до 2 тыс рублей. Соответствующую проблему обсуждают уже в региональном министерстве туризма. Нарушителя могут пригласить на составление протокола, но он может и не приезжать.