ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Новость №1. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня
Сегодня, 17 мая, в Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка. Как объяснил глава региона Виталий Хоценко, такая мера необходима для привлечения федерального финансирования на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.
Новость №2. В больницах Омской области не хватает более 1500 медработников
В региональном минздраве Городу55 рассказали, что на сегодняшний день в медучреждениях Омской области не хватает 1513 работников. Больше всего медперсонала требуется в больницы областного центра — 1105 человек, 546 врачей и 559 специалистов со средним медицинским образованием. В районные учреждения ищут 193 врача и 215 средних медработников.
Новость №3. Рецидивист из Омской области похитил и год прятал маленького сына от его матери
38-летний омич целый год скрывал сына от его матери. Мужчина забрал ребенка на выходные, однако не вернул его в положенное время. Женщина неоднократно обращалась к бывшему сожителю, но без суда проблему решить не удалось. Оказалось, что когда пара проживала вместе, мужчина применял к жене физическое насилие, а когда отбывал за это наказание, женщина родила сына, которого он забирал к себе после освобождения и проводил с ним время. Чтобы извлечь ребенка из квартиры отца, судебным приставам пришлось проявить находчивость.