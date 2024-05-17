ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня

38-летний омич целый год скрывал сына от его матери. Мужчина забрал ребенка на выходные, однако не вернул его в положенное время. Женщина неоднократно обращалась к бывшему сожителю, но без суда проблему решить не удалось. Оказалось, что когда пара проживала вместе, мужчина применял к жене физическое насилие, а когда отбывал за это наказание, женщина родила сына, которого он забирал к себе после освобождения и проводил с ним время. Чтобы извлечь ребенка из квартиры отца, судебным приставам пришлось проявить находчивость.