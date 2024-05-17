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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:07

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ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня

17 мая 2024, 14:07
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня

Сегодня, 17 мая, в Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка. Как объяснил глава региона Виталий Хоценко, такая мера необходима для привлечения федерального финансирования на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
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Новость №2. В больницах Омской области не хватает более 1500 медработников

В региональном минздраве Городу55 рассказали, что на сегодняшний день в медучреждениях Омской области не хватает 1513 работников. Больше всего медперсонала требуется в больницы областного центра — 1105 человек, 546 врачей и 559 специалистов со средним медицинским образованием. В районные учреждения ищут 193 врача и 215 средних медработников.

Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
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Новость №3. Рецидивист из Омской области похитил и год прятал маленького сына от его матери

38-летний омич целый год скрывал сына от его матери. Мужчина забрал ребенка на выходные, однако не вернул его в положенное время. Женщина неоднократно обращалась к бывшему сожителю, но без суда проблему решить не удалось. Оказалось, что когда пара проживала вместе, мужчина применял к жене физическое насилие, а когда отбывал за это наказание, женщина родила сына, которого он забирал к себе после освобождения и проводил с ним время. Чтобы извлечь ребенка из квартиры отца, судебным приставам пришлось проявить находчивость.

«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери
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