Более 740 000 ущерба. Омичка крала деньги с карты знакомого инвалида и попала под суд

Установлено, что женщина была знакома с инвалидом, который каждый месяц получал пенсию. Подсудимая знала об этом и, в течение четырех лет, переводила деньги с его карты на другие счета, после чего тратила на продукты, одежду, лекарства и такси. Сумма ущерба превысила 740 тысяч рублей.