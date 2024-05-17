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Более 740 000 ущерба. Омичка крала деньги с карты знакомого инвалида и попала под суд

17 мая 2024, 10:19
Фото: 1MI
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Омичка крала деньги с карты знакомого инвалида и попала под суд

Колосовский районный суд вынес приговор местной жительнице за кражу с банковского счета в крупном размере, женщину ждет два года тюремного заключения.

Колосовский районный суд вынес приговор местной жительнице, виновной в крупной краже средств с банковского счета (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что женщина была знакома с инвалидом, который каждый месяц получал пенсию. Подсудимая знала об этом и, в течение четырех лет, переводила деньги с его карты на другие счета, после чего тратила на продукты, одежду, лекарства и такси. Сумма ущерба превысила 740 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину и даже добровольно вернула 181 тысячу рублей, однако это не помогло избежать срока. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы и обязал в полном объеме возместить ущерб.

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#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Мошенничество#Хищение#Уголовное дело#Наказание#Мошенники#Новости#Мошенник#Уголовное#Средсва
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