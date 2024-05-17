Более 740 000 ущерба. Омичка крала деньги с карты знакомого инвалида и попала под суд

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Колосовский районный суд вынес приговор местной жительнице, виновной в крупной краже средств с банковского счета (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Установлено, что женщина была знакома с инвалидом, который каждый месяц получал пенсию. Подсудимая знала об этом и, в течение четырех лет, переводила деньги с его карты на другие счета, после чего тратила на продукты, одежду, лекарства и такси. Сумма ущерба превысила 740 тысяч рублей.
Женщина полностью признала свою вину и даже добровольно вернула 181 тысячу рублей, однако это не помогло избежать срока. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы и обязал в полном объеме возместить ущерб.