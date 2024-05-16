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доставка Почтой России

Жителям подтопленных сел в Омской области доставят пенсии и пособия с помощью лодок

16 мая 2024, 07:12
Фото: Галина Гордиенко / Пресс-служба Минцифры Омской области
доставка Почтой России
«Почта России» доставляет пенсии, пособия и срочную корреспонденцию жителям, пострадавшим от наводнения. В этом им помогают сотрудники местных администраций и МЧС, которые работают на лодках. В ближайшие дни «Почта России» планирует доставить положенные выплаты всем, кто пострадал от большой воды.

В Министерстве цифрового развития Омской области рассказали, каким образом в нынешних условиях почтальоны доставляют пенсии и другие социальные пособия в Усть-Ишимский район.

доставка Почтой Россиидоставка Почтой России
доставка Почтой России
Фото: Галина Гордиенко / Пресс-служба Минцифры Омской области

Как оказалось, теперь «Почта России» с помощью сотрудников местных администраций и МЧС доставляет срочную корреспонденцию на лодках. К примеру, в деревню Кузнецово сейчас почтовые грузы из Тевризского почтамта доставляют на моторной лодке.

«Почта России использует собственные ресурсы и тесно взаимодействует со спасателями, главами сельских поселений и муниципальных районов. Так, с их помощью мы сегодня и завтра планируем доставить пострадавшим от большой воды положенные выплаты. По вопросу выплаты пенсий жителям подтопленных территорий можно обращаться по телефону 8 (3812) 408-308», — уточнила глава омского отделения «Почты» Мария Петрова.

Обратим внимание, что жителям области, пострадавшим от паводка и проживающим у родственников, нужно уточнить адрес фактического местонахождения для доставки пенсии и социальных выплат. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу соцфонда.

Ранее в Омскую область приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Он посетил Усть-Ишимский район, где встретился с местными жителями в пункте временного размещения.

В этом районе ситуация с весенним паводком остается сложной. Однако местным жителям продолжают оказывать помощь. Людей эвакуируют, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан. Как только сойдет вода, комиссия приступит к оценке ущерба.

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