Жителям подтопленных сел в Омской области доставят пенсии и пособия с помощью лодок

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Министерстве цифрового развития Омской области рассказали, каким образом в нынешних условиях почтальоны доставляют пенсии и другие социальные пособия в Усть-Ишимский район.
Как оказалось, теперь «Почта России» с помощью сотрудников местных администраций и МЧС доставляет срочную корреспонденцию на лодках. К примеру, в деревню Кузнецово сейчас почтовые грузы из Тевризского почтамта доставляют на моторной лодке.
«Почта России использует собственные ресурсы и тесно взаимодействует со спасателями, главами сельских поселений и муниципальных районов. Так, с их помощью мы сегодня и завтра планируем доставить пострадавшим от большой воды положенные выплаты. По вопросу выплаты пенсий жителям подтопленных территорий можно обращаться по телефону 8 (3812) 408-308», — уточнила глава омского отделения «Почты» Мария Петрова.
Обратим внимание, что жителям области, пострадавшим от паводка и проживающим у родственников, нужно уточнить адрес фактического местонахождения для доставки пенсии и социальных выплат. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу соцфонда.
Ранее в Омскую область приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Он посетил Усть-Ишимский район, где встретился с местными жителями в пункте временного размещения.
В этом районе ситуация с весенним паводком остается сложной. Однако местным жителям продолжают оказывать помощь. Людей эвакуируют, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан. Как только сойдет вода, комиссия приступит к оценке ущерба.