Жителям подтопленных сел в Омской области доставят пенсии и пособия с помощью лодок

«Почта России» доставляет пенсии, пособия и срочную корреспонденцию жителям, пострадавшим от наводнения. В этом им помогают сотрудники местных администраций и МЧС, которые работают на лодках. В ближайшие дни «Почта России» планирует доставить положенные выплаты всем, кто пострадал от большой воды.