Вынужденная мера. В Омске временно изменится схема движения автобуса №45

Работы будут проводиться в период с 23:00 16 мая до 5:00 17 мая, в это время участок будет недоступен для всех видов транспорта. По этой причине автобусы, следующие по маршруту №45, будут проезжать по улице Герцена, не затрагивая улицы Гусарова, Булатова (в направлении микрорайона «Ясная поляна») и Фрунзе (в направлении микрорайона «Амурский-2»).