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В Омске временно изменится схема движения автобуса №45

Вынужденная мера. В Омске временно изменится схема движения автобуса №45

16 мая 2024, 09:10
Фото: 1MI

В Омске временно изменится схема движения автобуса №45

Изменение схемы движения произойдет из-за ремонта теплосетей, расположенных под проезжей частью на перекрестке Гусарова — Рабиновича.

О временном изменении схемы движения автобусного маршрута №45 сообщили в омском департаменте транспорта. Корректировки связаны с проведением срочных работ по замене участка теплосети, расположенной под проезжей частью на перекрестке улиц Гусарова и Рабиновича.

Работы будут проводиться в период с 23:00 16 мая до 5:00 17 мая, в это время участок будет недоступен для всех видов транспорта. По этой причине автобусы, следующие по маршруту №45, будут проезжать по улице Герцена, не затрагивая улицы Гусарова, Булатова (в направлении микрорайона «Ясная поляна») и Фрунзе (в направлении микрорайона «Амурский-2»).

Фото: Омский дептранс
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#Анастасия Баянова#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Транспортная развязка#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Схема движения#Транспортная сеть#Схема проезда
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