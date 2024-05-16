Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
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19 мая в Омске пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», для его организации перекроют ряд городских улиц, на них будет прекращено движение транспорта и запрещена парковка.
В день марафона, с 11:00 до 16:00, недоступными для проезда станут следующие участки:
Чтобы избежать дорожных происшествий, в департаменте транспорта омичей призывают строго руководствоваться временными дорожными знаками и сигналами регулировщиков, а участникам забега соблюдать меры личной безопасности.