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Updated Сегодня, 11:40

Во время проведения полумарафона на центральных омских улицах перекроют движение

Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах

16 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI

Во время проведения полумарафона на центральных омских улицах перекроют движение

Всероссийский полумарафон состоится в Омске 19 мая, в этот день, с 11:00 до 16:00, на ряде городских улиц будет запрещено движение транспорта.

19 мая в Омске пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», для его организации перекроют ряд городских улиц, на них будет прекращено движение транспорта и запрещена парковка.

В день марафона, с 11:00 до 16:00, недоступными для проезда станут следующие участки:

  • Ленина на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади;
  • Чкалова на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • Короленко на участке от проспекта К. Маркса до улицы Комиссаровской;
  • Комиссаровская на участке от улицы Съездовской до улицы Короленко;
  • Иртышская набережная на участке от Ленинградской площади до улицы Шаумяна;
  • Шаумяна на участке от улицы 9-я Ленинская до улицы 12-я Пролетарская;
  • дорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе домов №1 и №2 по Ленинградской площади;
  • Циолковского на участке от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной.

Чтобы избежать дорожных происшествий, в департаменте транспорта омичей призывают строго руководствоваться временными дорожными знаками и сигналами регулировщиков, а участникам забега соблюдать меры личной безопасности.

Фото: Омский дептранс
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Забег#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Перекрытие улиц#Перекрытые дороги
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