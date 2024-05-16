Владимир Шнипко озвучил предварительный ущерб от паводка в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко рассказал, что сейчас на электрической подстанции продолжаются «фортификационные» работы, на место приехал бензовоз, который восполнил запасы топлива на местной АЗС.
Также началось определение размера ущерба от паводка объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. По предварительной оценке, повреждены 239 опор линий электропередачи, 18 трансформаторных подстанций, 3 котельные и 17 водозаборных башен со скважинами.
«В обязательном порядке весь блок жизнеобеспечения ЖКХ будем восстанавливать», — подчеркнул Владимир Шнипко.
В телеграм-канале о паводковой ситуации в Усть-Ишиме появилась информация, что уровень воды в Иртыше начал снижаться — на 2 см за сутки.
Ранее Город55 писал, что скоро на всей территории Омской области объявят режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.