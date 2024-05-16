Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Иллюстрация

Владимир Шнипко озвучил предварительный ущерб от паводка в Усть-Ишиме

16 мая 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Владимир Шнипко озвучил предварительный ущерб от паводка

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области рассказал, какие объекты пострадали от подтопления на электрической подстанции в Усть-Ишиме.

Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко рассказал, что сейчас на электрической подстанции продолжаются «фортификационные» работы, на место приехал бензовоз, который восполнил запасы топлива на местной АЗС.

Также началось определение размера ущерба от паводка объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. По предварительной оценке, повреждены 239 опор линий электропередачи, 18 трансформаторных подстанций, 3 котельные и 17 водозаборных башен со скважинами.

«В обязательном порядке весь блок жизнеобеспечения ЖКХ будем восстанавливать», — подчеркнул Владимир Шнипко.

В телеграм-канале о паводковой ситуации в Усть-Ишиме появилась информация, что уровень воды в Иртыше начал снижаться — на 2 см за сутки.

Ранее Город55 писал, что скоро на всей территории Омской области объявят режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Затопления#Затопление#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима
Подпишитесь
Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
Сегодня, 10:50
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
Сегодня, 07:31
«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
Сегодня, 04:29
Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию
Сегодня, 08:21
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
Сегодня, 09:37
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
Вчера, 08:03
"