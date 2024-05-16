Винил снова в моде: коллекционер раскрыл секрет очарования пластинок

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Охоту на виниловые пластинки часто устраивают любители винтажа. При этом за старые диски они готовы отдавать немалые деньги! Коллекционеров становится все больше, от чего растет и предложение.
Прибрести раритетные диски можно в специальных магазинах или купить с рук. По мнению любителя винила Кирилла Дудрова, есть несколько причин, по которым интерес к аналоговым носителям музыки не угасает.
«Мне кажется, что причин здесь несколько. Кто-то аудиофил, которому недостаточно просто включить музыку через какие-нибудь обыкновенные колонки. Кто-то, как например я, таким способом выражает любовь к музыке. Кто-то любит коллекции и общество меломанов», — сказал Кирилл в разговоре с Городом55.
Молодой человек слушает музыку разных жанров. Например, нойз-рок, синт-поп, эмбиент, дарк джаз.
«Некоторые пластинки имеют историю. Например, в году 2021 купил японское издание 1969 года первого альбом King Crimson — In the court of the crimson king. Мне приятно иметь первые издания пластинок, которые вышли в год выхода альбома», — поделился Кирилл.
Он мечтал о собственном проигрывателе восемь лет и отметил, что это недешевое увлечение.
«Все это коллекционирование, прослушивание музыки на кресле казалось каким-то магическим ритуалом, будто у шаманов. Все дошло до того, что у меня изначально появились пластинки, а потом уже проигрыватель. В 25 лет я собрался морально и финансово с идей купить заветную вертушку. Выбрал относительно бюджетный вариант, который считается отличным вариантом для новичков в этом деле», — рассказал меломан.
В среднем одна виниловая пластинка стоит от 3,5 тыс рублей. Если суммировать стоимость оборудования, необходимого для старта, то сумма будет равна новенькому IPhone последний модели, предупреждает Кирилл.
Уточните о том, сколько миллиметров составляет искажение пластинки, в противном случае качество записи будет испорчено. При выборе виниловых пластинок наиболее оптимальные показатели приравниваются к 0,15 миллиметрам. Если значения оказываются больше, звукосниматель при воспроизведении будет перемещаться и искажать тональности. Обязательно осмотрите края пластинки, так как большинство дефектов наблюдается именно на этих местах.
Проверьте также, нет ли повреждений на диске пластинки, поскольку они также сыграют свою роль при записи звука.
Взяв пластинку в руки, отвернитесь от светлой стороны помещения и наблюдайте за бликом на виниле. Блик, который образовался в результате этого, должен быть не более 5 сантиметров.
Выбирая современные пластинки, изготавливаемые из виниловой смолы, необходимо осведомиться об уровне шума. Он должен быть не меньше 54 дБ. Исключение при выборе виниловых пластинок составляют серийные вариации, обладающие уровнем шума на 2 дБ меньшим.
Определить его можно по наличию спиралевидной дорожки — туго скрученной канавки. Благодаря ей можно примерно рассчитать, сколько по времени носитель использовался, и сколько еще будет служить. При выборе виниловых пластинок, эта канавка должна быть как можно меньше, в этом случае она прослужит вам дольше.