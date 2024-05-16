Винил снова в моде: коллекционер раскрыл секрет очарования пластинок

Определить его можно по наличию спиралевидной дорожки — туго скрученной канавки. Благодаря ей можно примерно рассчитать, сколько по времени носитель использовался, и сколько еще будет служить. При выборе виниловых пластинок, эта канавка должна быть как можно меньше, в этом случае она прослужит вам дольше.