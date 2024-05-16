Суд вынес приговор владельцу пансионата и сотруднице центра соцобслуживания за взятку

Установлено, что в начале 2022 года предприниматель, зная о предстоящем расселении постояльцев из центра соцобслуживания, дал взятку заведующей отделения, чтобы жильцы учреждения перебрались в его частный пансионат. Кроме того, он попросил предоставить их персональные данные.