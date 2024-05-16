Суд вынес приговор владельцу пансионата и сотруднице центра соцобслуживания за взятку

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Тевризский районный суд вынес приговор по делу заведующей отделением БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тевризского района» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и 46-летнему владельцу пансионатов (ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Установлено, что в начале 2022 года предприниматель, зная о предстоящем расселении постояльцев из центра соцобслуживания, дал взятку заведующей отделения, чтобы жильцы учреждения перебрались в его частный пансионат. Кроме того, он попросил предоставить их персональные данные.
Также в ходе расследования удалось выяснить, что на протяжении четырех лет, с 2019 по 2023, предприниматель допускал грубые нарушения требований безопасности в одном из своих пансионатов в Одесском районе Омской области.
В результате суд назначил виновным наказание в виде штрафа по 500 тысяч рублей каждому и лишил заведующую отделения права в течение 2 лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.