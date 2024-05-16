Совсем как раньше. МТС предложил омичам вернуться к играм на телевизоре

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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А вот для игры может понадобится приставка — правда, немного другая: Android TV или Сбер. Умные телевизоры, кстати, тоже хорошо восприняли новый сервис МТС FogPlay — все работает стабильно.
Примечательно, что платформа «туманного гейминга» (а именно так и переводится ее название) «дружественна» для игрока: из необходимого оборудования понадобится только геймпад — технология компьютерного зрения возьмет на себя нажатие дополнительных кнопок или другие сложные действия.
Особенность сервиса еще заключается в том, что вычислительные мощности для игр предоставляют такие же игроки: со своими уникальными «сборками», библиотекой игр и других факторов — вплоть до скорости подключения. Потому игроки вольны выбирать сами из соотношения цены (ее устанавливают владельцы компьютеров) и собственных запросов — поиграть во многие классические игры можно без переплат за избыточное «железо».
Между прочим, гейминг в последнее время очень недешевое удовольствие: как выяснил корреспондент Lenta.ru, для того, чтобы оценить самые свежие продукты игровой индустрии, понадобится от 150 тыс рублей — примерно столько будет стоить комплект из игровой приставки и телевизора, или компьютер в сборе.
В МТС поделились другой статистикой: средняя стоимость одного часа игры на платформе FogPlay в 2023 году составила 23 рубля. Кроме того, как рассказали в компании, игроков ждут и другие полезные предложения в экосистеме оператора:
«В России интерес к киберспорту растет, и Омская область — не исключение: об этом свидетельствуют многочисленные компьютерные клубы и соревнования. Для тех, кто серьезно увлекается киберспортом, важно иметь быстрое подключение и иметь абсолютную синхронизацию с сетевыми участниками, а потому платформа туманного гейминга МТС Fog Play станет для них подходящей площадкой. Плюс к этому в рамках партнерства с популярными онлайн-играми мы запустим в конце мая специальное предложение для геймеров. Они получат доступ к уникальным бонусам внутри игр и безлимитный интернет-трафик на них, что обеспечит непрерывный и неограниченный игровой процесс»», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
И да, как нам сообщил представитель компании, вопрос сохранения прогресса тоже проработали — даже несмотря на то что компьютер, на котором запускают игру, может находиться за пару тысяч километров, все «сохранения» игрока будут бережно храниться в «облаке» — продолжить игру можно будет именно с того момента, где пришлось прерваться.
Кстати, уже сейчас можно сыграть в больше 10 тыс игр — числа приблизительные, ведь библиотека постоянно расширяется все новыми компьютерами и игроками: ежемесячная аудитория сервиса уже перешагнула отметку в 100 тысяч человек и 1,5 тысячи доступных к подключению компьютеров.