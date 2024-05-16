Совсем как раньше. МТС предложил омичам вернуться к играм на телевизоре

И да, как нам сообщил представитель компании, вопрос сохранения прогресса тоже проработали — даже несмотря на то что компьютер, на котором запускают игру, может находиться за пару тысяч километров, все «сохранения» игрока будут бережно храниться в «облаке» — продолжить игру можно будет именно с того момента, где пришлось прерваться.