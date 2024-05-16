Совкомбанк нарастил чистую прибыль до 25 млрд рублей в первом квартале

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
За последние 12 месяцев, завершившиеся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка достигла рекордных 97 миллиардов рублей. В первом квартале 2023 года около половины этой прибыли пришлась на разовые доходы, тогда как прибыль от основного бизнеса (без учета разовых поступлений) увеличилась на 26%, составив 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.
Чистая прибыль по РСБУ отличается от МСФО, так как не учитывает прибыль дочерних компаний и не включает данные по Хоум Банку.
Высокие процентные ставки, меры Центробанка по охлаждению экономики и усиливающаяся конкуренция оказывают негативное влияние на розничный банковский сектор. Однако Совкомбанк активно развивает направление залогового кредитования.
Совкомбанк демонстрирует быстрый рост и планирует выплачивать дивиденды, для чего требуется свободный капитал. Возможно, оплата будет производиться акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, что увеличит их общее количество на один миллиард — примерно до двух миллиардов штук. Это позволит использовать капитал, включая чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста и поддержания дивидендных выплат на уровне 25–30%.