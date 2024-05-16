Совкомбанк нарастил чистую прибыль до 25 млрд рублей в первом квартале

Совкомбанк демонстрирует быстрый рост и планирует выплачивать дивиденды, для чего требуется свободный капитал. Возможно, оплата будет производиться акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, что увеличит их общее количество на один миллиард — примерно до двух миллиардов штук. Это позволит использовать капитал, включая чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста и поддержания дивидендных выплат на уровне 25–30%.