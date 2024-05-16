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Совкомбанк нарастил чистую прибыль до 25 млрд рублей в первом квартале

Совкомбанк нарастил чистую прибыль до 25 млрд рублей в первом квартале

16 мая 2024, 12:05
Фото: Совкомбанк
За первые три месяца текущего года Совкомбанк увеличил свою чистую прибыль по МСФО, показатель достиг 25 миллиардов рублей согласно опубликованным финансовым отчетам. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 35%.

За последние 12 месяцев, завершившиеся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка достигла рекордных 97 миллиардов рублей. В первом квартале 2023 года около половины этой прибыли пришлась на разовые доходы, тогда как прибыль от основного бизнеса (без учета разовых поступлений) увеличилась на 26%, составив 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.

Чистая прибыль по РСБУ отличается от МСФО, так как не учитывает прибыль дочерних компаний и не включает данные по Хоум Банку.

  • Ключевым источником чистой прибыли в первом квартале стал корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы выросли на 34% исключительно за счет органического роста.
  • Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от выгодного приобретения Хоум Банка — 10 миллиардов рублей.

Высокие процентные ставки, меры Центробанка по охлаждению экономики и усиливающаяся конкуренция оказывают негативное влияние на розничный банковский сектор. Однако Совкомбанк активно развивает направление залогового кредитования.

Совкомбанк демонстрирует быстрый рост и планирует выплачивать дивиденды, для чего требуется свободный капитал. Возможно, оплата будет производиться акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, что увеличит их общее количество на один миллиард — примерно до двух миллиардов штук. Это позволит использовать капитал, включая чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста и поддержания дивидендных выплат на уровне 25–30%.

  • Акционерный капитал Банка вырос на 14% с начала года — до 301 миллиарда рублей.
  • Активы выросли на 13% с начала года — до 3,6 триллиона рублей.
  • Розничный кредитный портфель вырос на 32% с начала года — до 1,1 триллиона рублей как за счет консолидации Хоум Банка, так и за счет органического роста залогового кредитования.
  • Портфель корпоративных кредитов вырос на 8% с начала года — до 1,2 триллиона рублей за счет органического роста.
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