Расширенное совещание директоров ТФОМС прошло в Грозном

В рамках торжественной части Рамзан Кадыров подчеркнул, что система ОМС эффективно справляется с задачами, возложенными на нее. Илья Баланин отметил, что даже в условиях актуальных вызовов государство предоставляет и будет предоставлять гарантированные медицинские услуги, и в этом процессе ключевую роль играет система обязательного медицинского страхования.