Расширенное совещание директоров ТФОМС прошло в Грозном

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В мероприятии участвовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, а также руководители территориальных фондов ОМС из разных регионов России. Об этом информирует издание РИА «Новости».
В рамках торжественной части Рамзан Кадыров подчеркнул, что система ОМС эффективно справляется с задачами, возложенными на нее. Илья Баланин отметил, что даже в условиях актуальных вызовов государство предоставляет и будет предоставлять гарантированные медицинские услуги, и в этом процессе ключевую роль играет система обязательного медицинского страхования.
Как подчеркнул председатель ФОМС, изменения, происходящие в системе, ориентированы исключительно на пациентов. ОМС обеспечивает возможность сохранять качество жизни, здоровье, в связи с чем приоритетным остается профилактическое направление.
Кроме того, Илья Баланин напомнил, что в 2024 году существенным образом увеличились объемы диспансеризации, которую смогут пройти более 100 млн человек, что на 17% больше, чем в прошлом году.
Отдельно председатель ФОМС отметил оценку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации, предусмотренную программой государственных гарантий, поскольку указом президента России 2024 год объявлен Годом семьи. Как подчеркнул Баланин, порядка 6 млн мужчин и женщин в текущем году смогут пройти такое обследование. Кроме того, как рассказал председатель ФОМС, в 2024 году увеличены и объемы проведения экстракорпорального оплодотворения.
Программа госгарантий, как подчеркнул председатель ФОМС, в полной мере обеспечивается финансированием. На 2024 год утверждено 3,9 трлн рублей.
В рамках совещания проведены стратегические сессии — участники обсудили актуальные вопросы, в том числе связанные с цифровой трансформацией системы ОМС, с контрольно-ревизионной деятельностью, информационной безопасностью.
«Важнейшей задачей для системы ОМС остается оказание качественной медицинской помощи, нацеленной прежде всего на пациента», — отметил Илья Баланин.