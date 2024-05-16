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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В омском ТЦ «Мега» прошла эвакуация в рамках плановых учений

«Плановые учения»: в омском «ТЦ Мега» прошла эвакуация

16 мая 2024, 05:27
Фото: Город55

В омском ТЦ «Мега» прошла эвакуация в рамках плановых учений

О срабатывании сигнала стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 16 мая, в социальных сетях появились сообщения об эвакуации в омском торговом центре «Мега». Всех посетителей попросили покинуть ТЦ «по техническим причинам».

В «Меге» эти данные подтвердили.

— Все верно, идет эвакуация, — сообщили Городу55 по телефону. — Пока она продолжается, мы не даем официальных комментариев…

Впрочем, в пресс-службе УМВД по Омской области рассказали, что беспокоиться не о чем: в «Меге» проходят плановые учения.

Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром
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#Николай Эйхвальд#Омск#Эвакуация#Мега
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