«Плановые учения»: в омском «ТЦ Мега» прошла эвакуация

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сегодня, 16 мая, в социальных сетях появились сообщения об эвакуации в омском торговом центре «Мега». Всех посетителей попросили покинуть ТЦ «по техническим причинам».
В «Меге» эти данные подтвердили.
— Все верно, идет эвакуация, — сообщили Городу55 по телефону. — Пока она продолжается, мы не даем официальных комментариев…
Впрочем, в пресс-службе УМВД по Омской области рассказали, что беспокоиться не о чем: в «Меге» проходят плановые учения.