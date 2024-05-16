Омский депутат Ремнев раздумал переизбираться в совет директоров «Нефтехимпроекта»

В пункте повестки номер 2.1 фигурирует «рассмотрение заявления А. Д. Ремнева, поступившего в Общество 3 мая 2024 года, об отзыве его письменного согласия баллотироваться и быть избранным в Совет директоров ПАО „ОНХП“ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года». Членам совета директоров предстоит одобрить этот отзыв и определиться с новой кандидатурой.