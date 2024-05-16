Омский депутат Ремнев раздумал переизбираться в совет директоров «Нефтехимпроекта»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В публичном акционерном обществе «Нефтехимпроект» завтра, 17 мая, пройдет очередное заседание совета директоров. В повестке предварительное утверждение годового отчета и формирование списка кандидатов в члены СД, голосование по которому пройдет на общем собрании акционеров. Сегодня стало известно, что один из кандидатов пересмотрел свои планы.
В пункте повестки номер 2.1 фигурирует «рассмотрение заявления А. Д. Ремнева, поступившего в Общество 3 мая 2024 года, об отзыве его письменного согласия баллотироваться и быть избранным в Совет директоров ПАО „ОНХП“ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года». Членам совета директоров предстоит одобрить этот отзыв и определиться с новой кандидатурой.
Отметим, что речь идет об Антоне Ремневе, который занимает в ОНХП пост директора по социальным вопросам. Кроме того, Ремнев с 2022 года заседает в Омском городском Совете, где является членом фракции «Единой России» и заместителем председателя комитета по муниципальной собственности.