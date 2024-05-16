Омские врачи провели сложную операцию и подарили пациентке возможность стать мамой

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Врачи омской КМСЧ №9 выполнили органосохраняющую операцию 33-летней омичке с гинекологической патологией. Женщина пришла в больницу для планирования беременности, в ходе обследования и обнаружилось заболевание.
Кроме того, патология имела свои особенности: узел в матке состоял не только из миоматозных, но и эндометриойдных узлов, при этом одна его часть находилась в полости матки, а остальная в мышечной стенке. Из-за сложности случая в других медучреждениях матку хотели удалить.
Врачи КМСЧ №9 решили провести операцию, в ней приняли участие заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2, доктор медицинских наук Сергей Баринов, заведующая гинекологическим отделением №2 КМСЧ №9, кандидат медицинских наук Людмила Василенко, а также главный внештатный акушер-гинеколог Республики Карелия, заведующая отделением патологии беременности Республиканского перинатального центра Ирина Рудакова. Специалисты через косметический разрез удалили узел, а затем, ушив стенку матки и кожу косметическими швами, завершили операцию.
«Пациентка чувствует себя хорошо и счастлива, что сохранила возможность стать мамой!» — рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.