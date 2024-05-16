Омские врачи провели сложную операцию и подарили пациентке возможность стать мамой

Кроме того, патология имела свои особенности: узел в матке состоял не только из миоматозных, но и эндометриойдных узлов, при этом одна его часть находилась в полости матки, а остальная в мышечной стенке. Из-за сложности случая в других медучреждениях матку хотели удалить.