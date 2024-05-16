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Омичка Олеся Афонина поменяла директора в одной из своих фирм

Одна из богатейших омичей поменяла директора в своей фирме

16 мая 2024, 05:12
Фото: 1MI

Омичка Олеся Афонина поменяла директора в одной из своих фирм

ООО «Южное» теперь руководит Александр Шархун

В обществе с ограниченной ответственностью «Южное», прописанном в селе Боголюбовка Марьяновского района Омской области, сменилось руководство. Александра Ионина, занимавшего пост директора с июня 2020 года, сменил Александр Шархун.

«Южное» специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Его выручка за 2023 год составила 154 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн. Единственным учредителем компании является омичка Олеся Афонина, которая владеет рядом других агрофирм, а также санаторием «Колос» в Красноярке. В последнем рейтинге богатейших омичек она заняла почетное 7-е место.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#Олеся Афонина
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