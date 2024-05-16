Одна из богатейших омичей поменяла директора в своей фирме

«Южное» специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Его выручка за 2023 год составила 154 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн. Единственным учредителем компании является омичка Олеся Афонина, которая владеет рядом других агрофирм, а также санаторием «Колос» в Красноярке. В последнем рейтинге богатейших омичек она заняла почетное 7-е место.