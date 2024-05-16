«Можно удочки с дороги кидать». Паводок добрался до поселка на юге Омской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Жители Черлака поделились с Городом55 фотографиями сильно разлившегося и вышедшего из прежних берегов Иртыша. Из-за этого затопленными оказались поля рядом с поселком. До соседней Нововаршавки, расположенной на другом берегу Иртыша, вода пока не дошла.
«На „пески“ не проехать, там затоплено почти до профиля. Можно прямо с дороги удочки сейчас кидать», — сообщила жительница Черлака.
Затопление самому поселку не грозит, так как он находится на возвышенности. Но ближайшие дороги и спуски к реке уже под водой. К ним в этом году не добраться, по крайней мере без спецодежды. Затопить может и поселок Затон напротив Черлака. За ним МЧС Омской области следит с конца апреля.
«На месте спасатели следят за уровнем воды, оказывают помощь населению. Территорию Затона и рядом с ним ежедневно обследуют с помощью беспилотной авиационной системы», — сообщало тогда региональное МЧС.
Напомним, напряженная ситуация из-за затопления продолжает сохраняться в северных районах, особенно в Усть-Ишимском, из которого за последнюю неделю эвакуировали более 2000 человек. В Тевризе накануне жителям двух улиц также пришлось покинуть свои дома и переселиться в безопасные места.
На территории всей Омской области тем временем планируют объявить режим ЧС. Об этом заявил министр строительства России Ирек Файзуллин, который сегодня находится с официальным визитом в регионе.