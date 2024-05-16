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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Дорога оказалась частично затопленной

«Можно удочки с дороги кидать». Паводок добрался до поселка на юге Омской области

16 мая 2024, 11:24
Фото: Предоставлено Городу55
Дорога оказалась частично затопленной

В поселке на юге Омской области сильно разлился Иртыш и затопило поля

Хоть Черлаку и не грозит затопление как в северных районах Омской области, вода в Иртыше в этом году, по словам местных, сильно поднялась.

Жители Черлака поделились с Городом55 фотографиями сильно разлившегося и вышедшего из прежних берегов Иртыша. Из-за этого затопленными оказались поля рядом с поселком. До соседней Нововаршавки, расположенной на другом берегу Иртыша, вода пока не дошла.

«На „пески“ не проехать, там затоплено почти до профиля. Можно прямо с дороги удочки сейчас кидать», — сообщила жительница Черлака.
Часть спуска к бывшему берегу затопилоЧасть спуска к бывшему берегу затопило
Береговая линия проходила в месте, где видно деревьяБереговая линия проходила в месте, где видно деревья
Вода постепенно прибываетВода постепенно прибывает
Часть спуска к бывшему берегу затопило
Фото: Предоставлено Городу55

Затопление самому поселку не грозит, так как он находится на возвышенности. Но ближайшие дороги и спуски к реке уже под водой. К ним в этом году не добраться, по крайней мере без спецодежды. Затопить может и поселок Затон напротив Черлака. За ним МЧС Омской области следит с конца апреля.

«На месте спасатели следят за уровнем воды, оказывают помощь населению. Территорию Затона и рядом с ним ежедневно обследуют с помощью беспилотной авиационной системы», — сообщало тогда региональное МЧС.

Напомним, напряженная ситуация из-за затопления продолжает сохраняться в северных районах, особенно в Усть-Ишимском, из которого за последнюю неделю эвакуировали более 2000 человек. В Тевризе накануне жителям двух улиц также пришлось покинуть свои дома и переселиться в безопасные места.

На территории всей Омской области тем временем планируют объявить режим ЧС. Об этом заявил министр строительства России Ирек Файзуллин, который сегодня находится с официальным визитом в регионе.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Паводок#Иртыш#Новости#Черлакский район#Подтопление#Затопление
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