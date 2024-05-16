«Можно удочки с дороги кидать». Паводок добрался до поселка на юге Омской области

Затопление самому поселку не грозит, так как он находится на возвышенности. Но ближайшие дороги и спуски к реке уже под водой. К ним в этом году не добраться, по крайней мере без спецодежды. Затопить может и поселок Затон напротив Черлака. За ним МЧС Омской области следит с конца апреля.