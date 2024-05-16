Крыша течет. Омский следком заинтересовался отсутствием капремонта в аварийном доме

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Омский следком организовал проверку после того, как в соцсетях появился пост о бездействии местной администрации. Дело в том, что жильцы пожаловались, что в их доме 1989 года постройки так и не сделали капремонт.
Речь идет о четырехэтажном жилом доме, который находится в Лермонтовском переулке города Тара. Весной в этом доме протекает кровля из-за неисправности водоотводной системы. В результате подтапливаются квартиры на четвертом этаже. Несмотря на жалобы жильцов, управляющая компания «Тара» и администрация района не предпринимают достаточных мер для устранения проблемы.
В ведомстве уточнили, что во время проверки будут изучены все обстоятельства и причины возникновения данной ситуации. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее Город55 рассказывал о том, как жители аварийного дома в поселке Новостройка смогли добиться переселения через суд. В 2017 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу из-за высокой степени износа его конструктивных элементов — более 70%. Подробности ниже: