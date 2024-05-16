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4-этажный дом на Лермонтовском переулке в Таре

Крыша течет. Омский следком заинтересовался отсутствием капремонта в аварийном доме

16 мая 2024, 07:42
Фото: СУ СКР по Омской области
4-этажный дом на Лермонтовском переулке в Таре

Омский следком начал проверку из-за протекающей крыши в аварийном доме в Таре

Омский следком уточнил, что в доме 1989 года постройки не проводят капремонт. Весной в этом доме протекает кровля из-за неисправности водоотвода. В результате подтапливаются квартиры на четвертом этаже. Однако УК и администрация района не принимают меры для решения этой проблемы.

Омский следком организовал проверку после того, как в соцсетях появился пост о бездействии местной администрации. Дело в том, что жильцы пожаловались, что в их доме 1989 года постройки так и не сделали капремонт.

Речь идет о четырехэтажном жилом доме, который находится в Лермонтовском переулке города Тара. Весной в этом доме протекает кровля из-за неисправности водоотводной системы. В результате подтапливаются квартиры на четвертом этаже. Несмотря на жалобы жильцов, управляющая компания «Тара» и администрация района не предпринимают достаточных мер для устранения проблемы.

В ведомстве уточнили, что во время проверки будут изучены все обстоятельства и причины возникновения данной ситуации. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее Город55 рассказывал о том, как жители аварийного дома в поселке Новостройка смогли добиться переселения через суд. В 2017 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу из-за высокой степени износа его конструктивных элементов — более 70%. Подробности ниже:

Износ 73%. В Омске не хотят расселять жильцов аварийного дома в поселке Новостройка
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#Общество#Омск#Омская область#Авария#Капитальный ремонт#Жильцы#Новости#СК России#Тара#Кровля#Водоотводная система#Следственное управление
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