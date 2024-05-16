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Published Сегодня, 05:28

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Частники не нужны? Пять новых участков в Омске хотят отдать под комплексную застройку

16 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске под комплексную застройку хотят отдать пять новых огромных участков

Территории общей площадью 111 га расположены в Ленинском, Центральном и Кировском округах.

Стало известно, какие новые участки депарх планирует включить в программу комплексного развития территорий. Источники Города55 сообщили, что речь идет о пяти территориях общей площадью 111 га, расположенных в Ленинском, Центральном и Кировском округах.

В Ленинском округе под комплексную застройку могут отдать:

  • Несмежную территорию в границах улиц 2-я Тепловозная — 1-я Тепловозная — переулок Воровского — 1-я Электровозная — 2-я Электровозная примерной площадью 12 га. Большинство домов здесь аварийные и подлежат сносу.
  • Территорию в границах улиц Ушинского — Невского — Демьяна Бедного — 5-я Чередовая — Радищева — Лагоды площадью 45 га. Сейчас на этой территории находится частный сектор.
  • Территорию в границах улиц Демьяна Бедного — 3-й Лесозащитный переулок — 6-я Чередовая площадью 29 га. Она тоже застроена в настоящий момент частными домами.
Кругом выделены примерные территории, попавшие под КРТКругом выделены примерные территории, попавшие под КРТ
Кругом выделены примерные территории, попавшие под КРТКругом выделены примерные территории, попавшие под КРТ
Кругом выделены примерные территории, попавшие под КРТКругом выделены примерные территории, попавшие под КРТ
Кругом выделены примерные территории, попавшие под КРТ
Фото: Скриншот ДубльГИС

В Центральном округе комплексно развивать собираются 12 га в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова. Здесь располагаются частные дома, несколько аварийных многоквартирных домов и новые многоэтажки, построенные в 2010-е годы.

Примерные границы территории, которую хотят отдать под КРТПримерные границы территории, которую хотят отдать под КРТ
Примерные границы территории, которую хотят отдать под КРТ
Фото: Скриншот ДубльГИС

Последняя территория, которая предлагается к вовлечению, свободна от застройки и находится на Волгоградской в Кировском округе. Ее площадь ориентировочно составляет 13 га.

Напомним, что в апреле стали известны подробности комплексного развития территорий по улицам Лермонтова и Северным. Под снос из-за этого могут попасть более 1000 домов. На реализацию в каждом случае отводится 10 лет. Сейчас, как выяснил Город55, оба проекта направлены на согласование в минстрой Омской области.

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