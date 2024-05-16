Частники не нужны? Пять новых участков в Омске хотят отдать под комплексную застройку

Напомним, что в апреле стали известны подробности комплексного развития территорий по улицам Лермонтова и Северным. Под снос из-за этого могут попасть более 1000 домов. На реализацию в каждом случае отводится 10 лет. Сейчас, как выяснил Город55, оба проекта направлены на согласование в минстрой Омской области.