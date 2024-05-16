Частники не нужны? Пять новых участков в Омске хотят отдать под комплексную застройку

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Стало известно, какие новые участки депарх планирует включить в программу комплексного развития территорий. Источники Города55 сообщили, что речь идет о пяти территориях общей площадью 111 га, расположенных в Ленинском, Центральном и Кировском округах.
В Ленинском округе под комплексную застройку могут отдать:
В Центральном округе комплексно развивать собираются 12 га в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова. Здесь располагаются частные дома, несколько аварийных многоквартирных домов и новые многоэтажки, построенные в 2010-е годы.
Последняя территория, которая предлагается к вовлечению, свободна от застройки и находится на Волгоградской в Кировском округе. Ее площадь ориентировочно составляет 13 га.
Напомним, что в апреле стали известны подробности комплексного развития территорий по улицам Лермонтова и Северным. Под снос из-за этого могут попасть более 1000 домов. На реализацию в каждом случае отводится 10 лет. Сейчас, как выяснил Город55, оба проекта направлены на согласование в минстрой Омской области.