Банк НОВИКОМ объявил о смене бренда

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Новый бренд банка направлен на поддержку развития предпринимательства, пишет издание newstracker.ru. В планах компании на ближайшие годы — укрепление позиции в статусе основного финансового звена технологического развития Российской Федерации.
Чтобы достичь этих целей, НОВИКОМ расширяет клиентскую базу и предлагает услуги широкому кругу клиентов: крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, малому и среднему бизнесу, входящему в цепочку кооперации компаний-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ сосредотачивает внимание на работниках предприятий-партнеров, которым предлагает социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.
НОВИКОМ, по словам председателя правления банка Елены Георгиевой, ставит перед собой цель стать ключевой кредитно-финансовой организацией российской инженерной мысли, соратником промышленности на пути к технологическому лидерству России. Банк гордится тем, что является причастным к этой масштабной задаче, которая ежедневно вдохновляет компанию и двигает ее вперед к новым достижениям и решениям.
Визуальное оформление нового бренда банка подчинено идее инженерного развития. Логотип, который к ней отсылает, представляет собой чертеж, символизирующий инновационные разработки. В знаке можно увидеть начальную букву названия и банковскую карту, и такая его многомерность говорит о вариативности решений компании. Стиль инженерной графики и конструкций просматривается в геометричности форм фирменного стиля и легкости линий.
Основными цветами банка стали футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Такая палитра должна подчеркивать, с одной стороны, прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов компании и фундаментальный подход, используемый в работе, с другой.
Короткое название банка отражает динамичный дух времени — непрерывно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. В самом названии НОВИКОМ заключены ценности, которые объединяют банк и инженерный корпус Российской Федерации — новаторство, конструктив и мастерство.