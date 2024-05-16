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Банк НОВИКОМ объявил о смене бренда

Банк НОВИКОМ объявил о смене бренда

16 мая 2024, 06:37
Фото: Банк НОВИКОМ
В АО АКБ «Новикомбанк» объявили о ребрендинге, теперь банк будет называться НОВИКОМ. Вместе с этим началась обширная кампания по изменению позиционирования и фирменного стиля одного из крупнейших банков, который является частью государственной корпорации «Ростех».

Новый бренд банка направлен на поддержку развития предпринимательства, пишет издание newstracker.ru. В планах компании на ближайшие годы — укрепление позиции в статусе основного финансового звена технологического развития Российской Федерации.

Чтобы достичь этих целей, НОВИКОМ расширяет клиентскую базу и предлагает услуги широкому кругу клиентов: крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, малому и среднему бизнесу, входящему в цепочку кооперации компаний-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ сосредотачивает внимание на работниках предприятий-партнеров, которым предлагает социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.

НОВИКОМ, по словам председателя правления банка Елены Георгиевой, ставит перед собой цель стать ключевой кредитно-финансовой организацией российской инженерной мысли, соратником промышленности на пути к технологическому лидерству России. Банк гордится тем, что является причастным к этой масштабной задаче, которая ежедневно вдохновляет компанию и двигает ее вперед к новым достижениям и решениям.

Визуальное оформление нового бренда банка подчинено идее инженерного развития. Логотип, который к ней отсылает, представляет собой чертеж, символизирующий инновационные разработки. В знаке можно увидеть начальную букву названия и банковскую карту, и такая его многомерность говорит о вариативности решений компании. Стиль инженерной графики и конструкций просматривается в геометричности форм фирменного стиля и легкости линий.

Основными цветами банка стали футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Такая палитра должна подчеркивать, с одной стороны, прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов компании и фундаментальный подход, используемый в работе, с другой.

Короткое название банка отражает динамичный дух времени — непрерывно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. В самом названии НОВИКОМ заключены ценности, которые объединяют банк и инженерный корпус Российской Федерации — новаторство, конструктив и мастерство.

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