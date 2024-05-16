Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В следующем сезоне за «Авангард» будет выступать американский нападающий Касселс

«Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом

16 мая 2024, 13:55
Фото: ХК «Авангард»

В следующем сезоне за «Авангард» будет выступать американский нападающий Касселс

Омский хоккейный клуб заключил однолетний контракт с американским форвардом, ранее Коул Касселс выступал в АХЛ в составе клуба «Сан-Хосе Барракуда».

«Авангард» заключил контракт на один год с американским центральным нападающим Коулом Касселсом, об этом сообщили в соцсетях клуба.

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов отметил, что форвард подходит под игровую философию команды, а также он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет с адаптацией в КХЛ.

«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования. Остановились на Коуле Касселсе. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось „Авангарда“», — добавил Курьянов.

В прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал в них 45 (11+34) очков.

«Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым на три года
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Хоккейный клуб
Подпишитесь
Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
Сегодня, 10:50
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
Сегодня, 07:31
«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
Сегодня, 04:29
Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию
Сегодня, 08:21
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
Сегодня, 09:37
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
Вчера, 08:03
"