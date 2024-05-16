«Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
«Авангард» заключил контракт на один год с американским центральным нападающим Коулом Касселсом, об этом сообщили в соцсетях клуба.
Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов отметил, что форвард подходит под игровую философию команды, а также он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет с адаптацией в КХЛ.
«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования. Остановились на Коуле Касселсе. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось „Авангарда“», — добавил Курьянов.
В прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал в них 45 (11+34) очков.