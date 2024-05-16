AstraZeneca мешает выпуску доступных препаратов от диабета российского производства

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В России свыше 5 миллионов граждан состоят на учете в лечебно-профилактических учреждениях в связи с сахарным диабетом. Приблизительно стольким же людям еще неизвестно о наличии у них этого заболевания. Всем им необходимо пожизненно принимать лекарства на основе дапаглифлозина, но препаратов на всех не хватает.
Согласно заявлению доцента кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета Розы Ваколюк, среди основных причин недостаточного уровня внедрения лекарств указанной группы во врачебную практику указывается их высокая стоимость. В 2022 г. было зафиксировано 128 330 случаев смерти пациентов с СД.
Как сообщает издание «Новые Известия», рыночным монополистом по выпуску противодиабетических препаратов долгое время была компания «АстраЗенека», которой с каждой упаковки препарата поступало 2500 рублей. В Российской Федерации до недавнего времени патент хранила дочерняя компания международного европейского концерна. В 2002 году этой компанией был зарегистрирован патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое наименование «Форсига»). Срок его действия истек 15 мая 2023 года. По некоей причине производителю не удалось своевременно продлить документ, но в дело вмешался Роспатент.
Направив обращение в ведомство, «АстраЗенека» с помощью «каскада» патентов все-таки оформила новый документ, что является нарушением законодательных норм не только в России, но и в государствах всего мира.
Согласно заявлению правозащитника Алексея Залесова — адвоката производителей, которые намеревались организовать выпуск препарата с аналогичной формулой, но стоимостью на 900 рублей меньше, — повторного патента на дапаглифлозин абсолютно точно не выдавалось ни в одной стране. Доверитель адвоката, компания KRKA, делал тематический обзор на эту тему. «По закону это невозможно», — резюмировал специалист.
Пройдя несколько судебных инстанций, компания «КРКА» успешно оспорила выдачу второго патента «АстраЗенеке», получив в конце концов положительный вердикт от президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП). Ведомство обязало Роспатент исправить допущенный промах. Тем не менее чиновники Роспатента не выполнили судебное решение, сославшись на ожидание постановления Верховного суда, в который обратилась «АстраЗенека». В начале июня судьба монополии будет решена.