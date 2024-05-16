AstraZeneca мешает выпуску доступных препаратов от диабета российского производства

Как сообщает издание «Новые Известия», рыночным монополистом по выпуску противодиабетических препаратов долгое время была компания «АстраЗенека», которой с каждой упаковки препарата поступало 2500 рублей. В Российской Федерации до недавнего времени патент хранила дочерняя компания международного европейского концерна. В 2002 году этой компанией был зарегистрирован патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое наименование «Форсига»). Срок его действия истек 15 мая 2023 года. По некоей причине производителю не удалось своевременно продлить документ, но в дело вмешался Роспатент.