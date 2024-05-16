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Published Сегодня, 06:05

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место ДТП

6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТП

16 мая 2024, 06:05
Фото: Прокуратура Омкой области
место ДТП

Пьяный водитель из Омской области получил 6 лет колонии за смертельное ДТП

В прокуратуре уточнили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб его знакомый. Суд обязал водителя выплатить жене погибшего 1 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его признали виновным по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Авария произошла в июле прошлого года. Пьяный водитель иномарки Opel Vectra превысил скорость на трассе Тара — Омск и в районе 283-го километра потерял управление. После чего машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В результате ДТП скончался 39-летний знакомый водителя, который ехал на пассажирском сидении.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омкой области

Свою вину мужчина полностью признал и добровольно выплатил супруге погибшего компенсацию в размере 180 тысяч рублей. В итоге суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему в течение 2 лет управлять авто.

Кроме того, мужчине придется выплатить супруге погибшего еще 820 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После того как приговор был зачитан, водитель был арестован прямо в зале суда.

Скрылся с места происшествия. Омский суд наказал водителя за смертельное ДТП
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