6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его признали виновным по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.
Авария произошла в июле прошлого года. Пьяный водитель иномарки Opel Vectra превысил скорость на трассе Тара — Омск и в районе 283-го километра потерял управление. После чего машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В результате ДТП скончался 39-летний знакомый водителя, который ехал на пассажирском сидении.
Свою вину мужчина полностью признал и добровольно выплатил супруге погибшего компенсацию в размере 180 тысяч рублей. В итоге суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему в течение 2 лет управлять авто.
Кроме того, мужчине придется выплатить супруге погибшего еще 820 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После того как приговор был зачитан, водитель был арестован прямо в зале суда.