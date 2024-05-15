Ждать до осени. В туристическом поселке Омской области благоустроят берег речки

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Большеречье решили благоустроить зону отдыха береговой линии речки Большая. Администрация Большереченского городского поселения сейчас ищет подрядчика, который за три месяца выполнит работу.
Благоустройство оценили в 3,104 млн рублей. По условиям контракта, обновленная зона отдыха появится у речки Большая только осенью, к 1 октября. А приступить к работе подрядчик должен 25 июня 2024 года.
Предполагается, что на берегу сделают пляж с песком и установят там шезлонги и теплую веранду. Чуть дальше от берега обустроят волейбольную площадку и детский игровой комплекс с горками, песочницами, качелями. Помимо этого, на благоустраиваемой территории установят туалеты, раздевалки, скамейки и большую беседку.
Подрядчика администрация Большеречья рассчитывает определить 24 мая.
Напомним, ранее стало известно о благоустройстве омского пляжа «Центральный-2», расположенного на территории от Речного вокзала до Ленинградского моста. Проект планируют реализовать в следующем году.