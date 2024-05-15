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Published Сегодня, 06:14

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Ждать до осени. В туристическом поселке Омской области благоустроят берег речки

15 мая 2024, 06:14
Фото: 1MI
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В туристическом поселке Омской области осенью появится новый пляж с шезлонгами

На благоустройство прибрежной зоны районная администрация готова потратить больше 3 млн рублей.

В Большеречье решили благоустроить зону отдыха береговой линии речки Большая. Администрация Большереченского городского поселения сейчас ищет подрядчика, который за три месяца выполнит работу.

Благоустройство оценили в 3,104 млн рублей. По условиям контракта, обновленная зона отдыха появится у речки Большая только осенью, к 1 октября. А приступить к работе подрядчик должен 25 июня 2024 года.

Предполагается, что на берегу сделают пляж с песком и установят там шезлонги и теплую веранду. Чуть дальше от берега обустроят волейбольную площадку и детский игровой комплекс с горками, песочницами, качелями. Помимо этого, на благоустраиваемой территории установят туалеты, раздевалки, скамейки и большую беседку.

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Фото: Портал Госзакупок

Подрядчика администрация Большеречья рассчитывает определить 24 мая.

Напомним, ранее стало известно о благоустройстве омского пляжа «Центральный-2», расположенного на территории от Речного вокзала до Ленинградского моста. Проект планируют реализовать в следующем году.

Пляж «Центральный-2» стал победителем среди объектов благоустройства в Омске
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Подрядчик#Новости#Большереченский район#Большеречье#Пляжи
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