Ждать до осени. В туристическом поселке Омской области благоустроят берег речки

Предполагается, что на берегу сделают пляж с песком и установят там шезлонги и теплую веранду. Чуть дальше от берега обустроят волейбольную площадку и детский игровой комплекс с горками, песочницами, качелями. Помимо этого, на благоустраиваемой территории установят туалеты, раздевалки, скамейки и большую беседку.