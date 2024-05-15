Застроят свободный участок офисами. Еще один сквер в центре Омска готовят к вырубке

На изменении зоны городской рекреации Р-1/341 на зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1 настаивает собственник земельного участка. Если департамент архитектуры и градостроительства утвердит это, под «зеленую зону» с деревьями останется только небольшой участок площадью 529 кв. м у дороги. А на месте сквера развернется очередная стройка.