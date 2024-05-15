Застроят свободный участок офисами. Еще один сквер в центре Омска готовят к вырубке

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Омске собираются уменьшить зону городской рекреации. Изменения могут коснуться участка по улице Красный путь, который сейчас представляет собой небольшой сквер между 12-этажным жилым домом (Красный путь, 69) и административным зданием (Красный путь, 75). Проект с соответствующими изменениями опубликован на сайте городской администрации. Общественные обсуждения проводят с 25 апреля по 23 мая.
На изменении зоны городской рекреации Р-1/341 на зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1 настаивает собственник земельного участка. Если департамент архитектуры и градостроительства утвердит это, под «зеленую зону» с деревьями останется только небольшой участок площадью 529 кв. м у дороги. А на месте сквера развернется очередная стройка.
Кстати, сам земельный участок на улице Красный путь в ноябре прошлого года пытались продать за 60 млн рублей. В объявлении продавец тогда представил эскиз готового здания — детского художественного центра с кафе-мороженым. Заказчиком проекта была указана компания «Загородный-2» Виталия и Михаила Ольшанских.
Напомним, что подобные ситуации в Омске возникают часто. Так, на улице Куйбышева вместо сквера построят двухэтажное офисное здание. Как и на Красном пути земля принадлежит частному лицу.