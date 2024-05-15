Забрали ценные вещи. В Тевризе жители двух улиц из-за затопления покинули свои дома

Помимо этого, в Тевризском районе затопило дороги. Отрезанными оказались восемь деревень и сел: Александровка, Федоровка, Ермиловка, Екатериновка, Бичили, Журавлевка, Вознесенка и Кузнецово. Затопленных домов, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, там пока нет. Однако вода уже «зашла» на 35 приусадебных участков.