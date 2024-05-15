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Вода с каждым днем поднимается

Забрали ценные вещи. В Тевризе жители двух улиц из-за затопления покинули свои дома

15 мая 2024, 10:12
Фото: Город55
Вода с каждым днем поднимается

В Тевризе десятки семей покинули свои дома из-за угрозы затопления

Последние дни жители поселка на севере Омской области провели, спасая свои вещи.

В Тевризском районе продолжает подниматься вода в Иртыше: за последние сутки уровень воды вырос еще на 6 см. Как стало известно Городу55, накануне жители сразу нескольких улиц в рабочем поселке Тевриз решили покинуть свои дома и переселиться в безопасные места.

Под угрозой затопления более 50 домов на улицах Луговая, Игнащенко и Среднелуговая, расположенных вблизи Иртыша и объединившегося с ним озера Аптечное.

«Вчера утром вода зашла на наш участок. Весь день собирали самые ценные вещи и поднимали мебель, чтобы ее не затопило. Пока поживем в доме родителей», — рассказала жительница Тевриза.

В администрации Тевризского района Городу55 сообщили, что жителям улиц Игнащенко и Луговая, которые сами изъявили желание перевезти свои вещи в безопасное охраняемое помещение, сейчас помогают сотрудники администраций района и городского поселения.

Затопленная улица ЛуговаяЗатопленная улица Луговая
Затопленная улица ЛуговаяЗатопленная улица Луговая
Затопленная улица ЛуговаяЗатопленная улица Луговая
Вид с улицы Дзержинского на улицу ЛуговуюВид с улицы Дзержинского на улицу Луговую
Затопленная улица Луговая
Фото: Город55

На фотографиях, которыми с нашей редакцией поделились местные жители, видно, что вода вплотную подошла к домам. Там, где ранее проходила дорога, теперь все затоплено.

Помимо этого, в Тевризском районе затопило дороги. Отрезанными оказались восемь деревень и сел: Александровка, Федоровка, Ермиловка, Екатериновка, Бичили, Журавлевка, Вознесенка и Кузнецово. Затопленных домов, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, там пока нет. Однако вода уже «зашла» на 35 приусадебных участков.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Эвакуация#Паводок#Новости#Тевризский район#Подтопление#Затопление#Река Иртыш
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