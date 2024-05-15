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За I квартал 2024 года госкомпании закупили у МСП на сумму свыше 1,6 трлн рублей

За I квартал 2024 года госкомпании закупили у МСП на сумму свыше 1,6 трлн рублей

15 мая 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Объем закупок компаний с государственным участием у поставщиков, представляющих малый и средний бизнес, в рамках закона № 223-ФЗ за первый квартал 2024 года превысил 1,6 триллиона рублей. Корпорация МСП контролирует соблюдение квоты в размере 25% для таких закупок.

РИА Новости пишет, что одним из показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и курируемого вице-премьером Правительства России Александром Новаком, является объем закупок крупных государственных компаний у предприятий малого и среднего бизнеса. В текущем году их предполагаемый объем должен составить 7,2 триллиона рублей.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, малые и средние предприятия зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров для государственных компаний в рамках закупочных процедур по закону № 223-ФЗ. Это подтверждается ростом объема закупок у малого и среднего бизнеса почти на 84 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года. Выручка в размере свыше 1,6 трлн рублей дает предпринимателям возможность получить стабильный поток оборотных средств, которые компании могут использовать в том числе для своего развития.

Согласно данным Корпорации МСП, которая контролирует соблюдение обязательной квоты на закупки у малых и средних предприятий, наибольший прирост общей суммы закупок наблюдается у предпринимателей из Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области (243,3 миллиарда, 94,5 миллиарда и 54,4 миллиарда рублей соответственно).

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что за первый квартал текущего года в рамках закона № 223-ФЗ были заключены договоры с более чем 10 тысячами крупнейших заказчиков и почти с 89,5 тысячи поставщиков из сегмента малого и среднего бизнеса. Количество представителей малого и среднего предпринимательства среди участников закупок за год выросло более чем на 20%.

Наибольший прирост количества договоров с начала текущего года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в 7 раз), программное обеспечение и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-сфере (рост более чем в 4 раза).

С 15 мая в социальных сетях «Мой бизнес» и ФАС России начинается публикация ответов от экспертов Федеральной антимонопольной службы России по закону о контрактной системе в сфере закупок и закону о закупках. Эксперты помогут разобраться в тонкостях законодательства, дадут правовую оценку действиям заказчиков.

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