За I квартал 2024 года госкомпании закупили у МСП на сумму свыше 1,6 трлн рублей

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, малые и средние предприятия зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров для государственных компаний в рамках закупочных процедур по закону № 223-ФЗ. Это подтверждается ростом объема закупок у малого и среднего бизнеса почти на 84 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года. Выручка в размере свыше 1,6 трлн рублей дает предпринимателям возможность получить стабильный поток оборотных средств, которые компании могут использовать в том числе для своего развития.