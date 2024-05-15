Выехал на пути. На переезде в центре Омска грузовой поезд влетел в легковушку

Как выяснилось, около полуночи на железнодорожном переезде автомобиль выехал на пути, по которым в этот момент следовал маневровый тепловоз. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.