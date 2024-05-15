Выехал на пути. На переезде в центре Омска грузовой поезд влетел в легковушку

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала о ДТП, которое произошло в ночь с 14 на 15 мая на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Омск-Северный. Легковушка столкнулась с железнодорожным составом.
Как выяснилось, около полуночи на железнодорожном переезде автомобиль выехал на пути, по которым в этот момент следовал маневровый тепловоз. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
Омская транспортная прокуратура приступила к проверке, чтобы убедиться в соблюдении законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее Город55 рассказывал о несчастном случае на станции Карбышево-1. 55-летняя женщина споткнулась о настил при переходе через железнодорожные пути и упала. Машинист грузового поезда, увидев человека на ж/д путях, незамедлительно затормозил, однако это не помогло избежать трагедии.