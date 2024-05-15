Все же без референдума: в Омске одобрили проект соглашения с застройщиками

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Published Сегодня, 07:50
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Одним из главных пунктов повестки прошедшего сегодня пленарного заседания Омского городского Совета стало предложение администрации о заключении с застройщиками специальных соглашений, касающихся развития социальной инфраструктуры. Город55 уже писал о развитии этой истории.
Чиновники предложили проект соглашения, согласно которому застройщики должны будут либо возводить детсады и школы самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья. Предполагается, что дело будет исключительно добровольным, но обсуждения в комитете и на пленарном заседании получились исключительно бурными. Прокуратура заявила о возможных коррупционных рисках, отдельные депутаты — о вероятности существенного подорожания квартир. Мэрия забрала инициативу на доработку, а сегодня, 15 мая, снова вынесла ее на обсуждение.
— Замечания, по словам прокуратуры, были полностью удовлетворены, — констатировал спикер Горсовета Владимир Корбут. — Павел Валерьевич, у вас есть замечания? Нет? Спасибо…
Профильный комитет порекомендовал принять инициативу мэрии в первом чтении, но спикер пошел дальше: он предложил принять предложение еще и в целом. Тут же выяснилось, что согласны не все: противником инициативы остался депутат Анатолий Канунников, критиковавший ее в комитете.
— Мы очень бурно и достаточно долго обсуждаем этот вопрос, — признал депутат. — У меня сформировалось мнение, что нас пытаются убедить: надо принять обязательно и потом начать дорабатывать. но, когда принимаются такие нормативные акты, остается не очень хорошее впечатление…
Канунникову, по его словам, непонятно, как именно авторы инициативы изучали мнение «строительского сообщества». По данным депутата, были только встречи с 5-6 строителями, которые готовы участвовать в новой программе, но участников рынка значительно больше.
— Очень часто говорят, что бюджет напряженный, что в нем нет денег, — продолжал Канунников. — Но я хотел бы напомнить о распоряжении правительства РФ, согласно которому предусмотрены значительные средства в связи с увеличением числа школьников: 69,5 млрд в 2023 году, 86 млрд в 2024-м. У меня складывается впечатление, что или эти деньги не осваиваются, или у нас действительно так плохо, что строители должны его наполнять. Я за такой нормативный акт голосовать не буду.
Докладчик, вице-мэр Евгений Романин, отвечая на критику, уточнил, что проект прошел публичную процедуру и что никаких замечаний и предложений в ходе этой процедуры не поступало. Поэтому он уверен: обвинять администрацию в том, что она «не в контакте» с какими-то заинтересованными лицами, некорректно.
— Мы постоянно взаимодействуем с застройщиками по данному вопросу и видим в них желание участвовать, — добавил вице-мэр. — Если сегодня вы примете решение, то уже сегодня 4 застройщика будут готовы заключить соглашения об участии в развитии социальной инфраструктуры.
Двое застройщиков, по словам Романина, готовы делать взносы, еще двое — строить объекты инфраструктуры самостоятельно.
Депутаты сначала одобрили проект в первом чтении, потом одобрили две дополнительные поправки от мэрии, разработанные в ответ на прозвучавшую прежде критику. Одна из этих поправок предполагает компенсацию двойного налогообложения при внесении взносов, другая — поквартальную рассрочку.
Перед голосованием по проекту в целом выступил глава крупнейшей фракции Горсовета Сергей Дроздов, признавший, что тема крайне серьезная.
— Вопрос действительно вызывает опасения, — констатировал депутат. — Вчера фракция («Единой России» — прим. Ред) обсуждала его 2 часа 15 минут. Спасибо администрации за то, что был услышан наш голос: поправка о рассрочке прозвучала как раз от депутатского корпуса…
По словам Дроздова, на том же заседании звучали мнения о необходимости поименного голосования по этому вопросу в Горсовете и даже о проведении городского референдуме, поскольку гипотетическое повышение цен на квартиры касается всех омичей. Однако в конце концов было решено поддержать предложение мэрии во втором чтении в обычном порядке.
В итоге «за» проголосовал 31 депутат, а против — только 1. Еще трое воздержались, а 1 не принял участия в голосовании. Таким образом, инициатива мэрии о привлечении застройщиков к развитию социальной инфраструктуры была одобрена.