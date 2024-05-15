Все же без референдума: в Омске одобрили проект соглашения с застройщиками

Чиновники предложили проект соглашения, согласно которому застройщики должны будут либо возводить детсады и школы самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья. Предполагается, что дело будет исключительно добровольным, но обсуждения в комитете и на пленарном заседании получились исключительно бурными. Прокуратура заявила о возможных коррупционных рисках, отдельные депутаты — о вероятности существенного подорожания квартир. Мэрия забрала инициативу на доработку, а сегодня, 15 мая, снова вынесла ее на обсуждение.