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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Еще один депутат Омского городского Совета решил сложить полномочия

В Омском городском Совете отказался от полномочий еще один депутат

15 мая 2024, 04:09
Фото: страница Ирины Ковалевой в ВК

Еще один депутат Омского городского Совета решил сложить полномочия

Ирина Ковалева уходит «по собственному».

Сегодня, 15 мая, в Омском городском Совете проходит очередное пленарное заседание. В самом начале стало известно о том, что один из депутатов отказывается от мандата.

— Поступило предложение от депутата Ковалевой Ирины Викторовны о досрочном сложении полномочий по личным мотивам, — рассказал собравшимся спикер Горсовета Владимир Корбут. — Предлагается включить рассмотрение этого предложения в повестку…

Депутаты не стали возражать. Просьба Ковалевой будет рассмотрена в самом конце заседания, и понятно, что решение будет положительным.

Напомним: для Ирины Ковалевой это первый созыв городского Совета. Она долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в ГС, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова.

Это не первое сложение полномочий в данном созыве. В самом конце года от мандата отказался Константин Кочанов, отправившийся на СВО.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Ирина Ковалева
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