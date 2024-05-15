В Омском городском Совете отказался от полномочий еще один депутат

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Сегодня, 15 мая, в Омском городском Совете проходит очередное пленарное заседание. В самом начале стало известно о том, что один из депутатов отказывается от мандата.
— Поступило предложение от депутата Ковалевой Ирины Викторовны о досрочном сложении полномочий по личным мотивам, — рассказал собравшимся спикер Горсовета Владимир Корбут. — Предлагается включить рассмотрение этого предложения в повестку…
Депутаты не стали возражать. Просьба Ковалевой будет рассмотрена в самом конце заседания, и понятно, что решение будет положительным.
Напомним: для Ирины Ковалевой это первый созыв городского Совета. Она долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в ГС, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова.
Это не первое сложение полномочий в данном созыве. В самом конце года от мандата отказался Константин Кочанов, отправившийся на СВО.