В Омском городском Совете отказался от полномочий еще один депутат

Напомним: для Ирины Ковалевой это первый созыв городского Совета. Она долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в ГС, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова.