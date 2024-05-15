В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского

Установку всех этих досок сначала одобрили в профильном комитете городского Совета. Сегодня, 15 мая, окончательное решение принял весь созыв. Доска с именем Варнавского появится на стене жилого здания на улице Красина, где жил покойный спикер, доска с именем Катыка — на стене здания в Красном переулке. Доску с именем Кипко установят на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.