В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета по сложившейся традиции говорили об установке новых мемориальных досок. Город55 уже писал, что на этот раз речь идет о 4 новых объектах с именами бессменного спикера Законодательного собрания Владимира Варнавского, директора «Трансмаша» Сали Катыка и двух военных, погибших во время СВО: Андрея Кипко и Алексея Ямщикова.
Установку всех этих досок сначала одобрили в профильном комитете городского Совета. Сегодня, 15 мая, окончательное решение принял весь созыв. Доска с именем Варнавского появится на стене жилого здания на улице Красина, где жил покойный спикер, доска с именем Катыка — на стене здания в Красном переулке. Доску с именем Кипко установят на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.