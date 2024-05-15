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Омские депутаты одобрили установку мемориальной доски с именем Варнавского

В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского

15 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили установку мемориальной доски с именем Варнавского

Ее установят на стене жилой многоэтажки на улице Красина.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета по сложившейся традиции говорили об установке новых мемориальных досок. Город55 уже писал, что на этот раз речь идет о 4 новых объектах с именами бессменного спикера Законодательного собрания Владимира Варнавского, директора «Трансмаша» Сали Катыка и двух военных, погибших во время СВО: Андрея Кипко и Алексея Ямщикова.

Установку всех этих досок сначала одобрили в профильном комитете городского Совета. Сегодня, 15 мая, окончательное решение принял весь созыв. Доска с именем Варнавского появится на стене жилого здания на улице Красина, где жил покойный спикер, доска с именем Катыка — на стене здания в Красном переулке. Доску с именем Кипко установят на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.

Варнавский и другие. В Омске появятся новые мемориальные доски
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#Николай Эйхвальд#Омск#Владимир Варнавский#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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