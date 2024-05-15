В Омске не хватает специалистов на зарплату в больше 100 тысяч

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Рынок труда в Омске предлагает работу электросварщиком. У кандидата должно быть профильное образование и соответствующий опыт работы. Работодатель готов платить от 125 тыс рублей. Предоставляется служебный транспорт до места работы и обратно и жилье.
Менеджеры по логистике могут зарабатывать от 100 тыс рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы. В компании обещает отсрочку от мобилизации и срочной службы.
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