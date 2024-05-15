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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Омске не хватает специалистов на зарплату в больше 100 тысяч

В Омске не хватает специалистов на зарплату в больше 100 тысяч

15 мая 2024, 14:08
Фото: Город55
Стало известно, какая работа оценивается в мае выше всего в Омске. Топ вакансий — в материале Города55.

Рынок труда в Омске предлагает работу электросварщиком. У кандидата должно быть профильное образование и соответствующий опыт работы. Работодатель готов платить от 125 тыс рублей. Предоставляется служебный транспорт до места работы и обратно и жилье.

Менеджеры по логистике могут зарабатывать от 100 тыс рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы. В компании обещает отсрочку от мобилизации и срочной службы.

Высокую зарплату платят главному бухгалтеру в Омске — от 90 тыс рублей ежемесячно. Аналитики SuperJob также внесли в список высокооплачиваемых вакансий работу начальником сектора продаж с зарплатой от 85 тыс. рублей.

В Омске ищут специалиста на зарплату в 100 тысяч ежемесячно
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