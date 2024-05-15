В Омске начали штрафовать за парковку автомобилей на газоне

Специалисты департамента контроля используют для фиксации нарушений комплекс «ПаркНет-М», благодаря которому не нужно составлять протокол. Штраф за парковку на газоне составляет сейчас от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч для организаций, от 4 до 14 тысяч для должностных лиц. Если в течение года нарушение повторяется, штраф становится больше: от 4 до 5 тысяч, от 40 до 200, от 20 до 40 тысяч соответственно.