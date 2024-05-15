В Омске начали штрафовать за парковку автомобилей на газоне

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В связи с приближением лета в Омске начали штрафовать автовладельцев, оставляющих свои машины на газонах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
— С наступлением весенне-летнего сезона начаты мероприятия по выявлению нарушений парковки автомашин, — пишет мэр. — Особое внимание к фактам оставления автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках.
Специалисты департамента контроля используют для фиксации нарушений комплекс «ПаркНет-М», благодаря которому не нужно составлять протокол. Штраф за парковку на газоне составляет сейчас от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч для организаций, от 4 до 14 тысяч для должностных лиц. Если в течение года нарушение повторяется, штраф становится больше: от 4 до 5 тысяч, от 40 до 200, от 20 до 40 тысяч соответственно.
За 2023 год в Омске были оштрафованы в общей сложности 15 тысяч нарушителей.